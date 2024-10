Por primera vez se celebra en Oaxaca el Día de las Bordadoras y Tejedoras

Artesanas de zapotecas, celebran su día trabajando, y así se observan cotidianamente en los diversos barrios y colonias de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, donde aún existen personas dedicadas al tejido y bordado de esta ropa típica de la mujer istmeña.

Anthlema es una de estas artesanas, y nos cuenta sobre el trabajo que realiza, y el talento que aplica en el diseño de cada una de las flores de los huipiles y enaguas que teje. El trabajo de estas artesanas se combina con las labores del hogar, y así cotidianamente pasan de 8 a 10 horas sentadas tejiendo.

Muchas de las artesanas, no cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental, sobreviven del trabajo que realizan:

“Yo trabajo por mi cuenta y siempre lo he hecho así, cuando la gente a veces me encarga un trabajo pues que bueno, porque ya tengo con quien llevarlo, quien me lo va a comprar, pero cuando no, yo lo tengo que hacer y ofrecerlo, a veces nos pagan poquito menos de lo que es, pero pues el trabajo es laborioso, luego también el material si es, si es algo costoso ahorita, pero en mi caso no, nadie me ha apoyado nunca ningún gobierno ni nada, yo me dedico por mi cuenta”.