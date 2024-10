“Hay una estrategia que se va notar, dice Sheinbaum sobre seguridad en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno de México tiene una estrategia de seguridad que se va a hacer notar en todo el país.

En la conferencia mañanera del pueblo indicó que en cada estado será distinta la estrategia de seguridad que se tiene planteada, ya que hay entidades donde es importante reforzar la atención social, así como reforzar la estrategia de detención de quienes generan violencia.

“Cada estado es distinto, en algunos casos se tiene que entrar con mayor fuerza en la atención social por diversas razones, en otros es más importante, sí, la atención social, porque en todos es importantísima, pero también la estrategia de detención de quienes generan violencia. Entonces, en todos los casos hay una estrategia general, pero se hacen estrategias particulares para cada entidad de la república”, enfatizó.

Sheinbaum pone de ejemplo Guanajuato

Como ejemplo, puso el estado de Guanajuato y dijo: “el día de mañana, por ejemplo, viene la gobernadora de Guanajuato al gabinete de seguridad. Es de otro partido político, por eso no quiere decir que no nos coordinemos para la seguridad de los habitantes de Guanajuato y es necesario, de hecho, ya están en Celaya, en León, hay una estrategia desde antes y cuando llegamos la reforzamos, en particular en Celaya y en León, Guanajuato, en Salamanca también. Estamos trabajando ahí, viene la gobernadora y vamos a entrar, pues, a pacificar y a poner orden en Guanajuato”.

Sheinbaum Pardo anunció que pronto también vendrá el actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, para abordar el tema de la estrategia de seguridad en esa entidad.

“De igual manera, vendrán pronto el gobernador actual y el nuevo gobernador, el gobernador electo, para poder trabajar conjuntamente la estrategia para Chiapas”, manifestó.

