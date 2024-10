Aprovecha el DESCUENTO del 100% en recargos del PREDIAL en Ciudad Madero

El impuesto al predial es una aportación que realizan los habitantes del país que son propietarios de alguna vivienda o inmueble. Generalmente se cobra ante el gobierno de la entidad en la cual se encuentra este terreno, edificio, departamento o casa. El pago de este gravamen es anual y no se puede evitar. En Ciudad Madero, Tamaulipas, hay una oferta que las personas que no han estado regularizadas no se pueden perder.

Para facilitar la liquidación del adeudo sobre el inmueble y también promover que las personas regularicen su situación financiera ante el Estado, los gobiernos de las entidades suelen ofrecer descuentos y facilidades. Algunas administraciones se centran en los grupos vulnerables, otros en el cumplimiento por parte de los ciudadanos, mientras que otros ponen piso parejo entre todos sus habitantes.

Este último es el caso de Ciudad Madero, municipio donde se ofrecen diversas facilidades para que los que tienen algún inmueble en el municipio puedan normalizar su situación ante la administración local.

El pago de este impuesto se puede hacer en la Tesorería local. FOTO: Archivo.

Cuánto es el descuento del adeudo al recibo del impuesto predial 2024

Debido a que el impuesto predial se cobra de manera local, el gobierno de Ciudad Madero tiene la facilidad para brindar ofertas y beneficios para las personas dueñas de todo tipo de predios. Por esta razón, la administración de Erasmo González Robledo ha lanzado la oferta de perdonar en 100 por ciento los recargos a las personas que quieran pagar este adeudo.

Aunque en esta ocasión no se están permitiendo los meses sin intereses, se permite que los dueños de inmuebles se deslinden de la liquidación de recargos, honorarios y gastos de ejecución que estén pendientes.

Este tipo de beneficio lo podrán adquirir todos los habitantes del municipio ubicado en Tamaulipas que lleven a cabo el pago del valor fiscal del impuesto predial del inmueble en la entidad. Para llevar a cabo este trámite, se deben cumplir con las siguientes disposiciones.

Cómo obtener el descuento en el impuesto del predial en Ciudad Madero, México

Este beneficio estará al alcance de los habitantes de Ciudad Madero que sean dueños de algún inmueble. Para esto deben acudir a las oficinas de la Tesorería municipal, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Es necesario que realicen la liquidación en una sola exhibición y no se permitirá este beneficio por medio del pago en línea.

Las oficinas se encuentran en calle Carranza, número 123, Zona Centro, 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas. Para realizar el trámite es necesario llevar la siguiente documentación, ya sea que se trate de una persona física o moral.

Identificación oficial.

Recibo anterior del pago del predial.

Las personas están obligadas a pagar este gravamen. FOTO: Archivo.

Este trámite se realiza de manera individual, por lo que en caso de tener varias propiedades se tendrá que hacer el pago en una sola exhibición del valor fiscal cada uno de estos inmuebles. En caso de tener observaciones, dudas o problemas con este pago, se puede acudir a la Tesorería de manera presencial o solicitar informes al teléfono 833 274 0371, de lunes a viernes.

¿Cómo saber cuánto debo de predial y qué pasa si no pago?

La forma m{as sencilla de saber de cuánto es el adeudo del predial es acudir a la oficina de Ingresos de la Tesorería local, la cual brinda atención en un horario de lunes a viernes. Ahí se puede pedir informes sobre los adeudos que se tienen sobre el inmueble.

Estos informes son gratuitos, por lo que no es necesario hacer el pago del valor fiscal de este impuesto, por lo que cualquier persona puede ir sin necesidad de ser penalizado. No obstante, se recomienda que el dueño de cualquier inmueble realice el pago de sus deudas.

Los riesgos de no hacer esto es que la deuda siga incrementando a través de los recargos o multas por no hacer la liquidación a tiempo. Esto lleva a que año con año se aumente la cifra y se convierta en algo insostenible, por lo que no se pueda pagar en una sola exhibición.

Otros problemas derivados es que a la hora de vender el domicilio esta cantidad de dinero que se debe sobre el inmueble sea descontada del precio final, que no se permitan trámites como el cambio de uso de suelo e inclusive se niegue el acceso a otros beneficios que ofrezca el gobierno local o se convierta en una cuota que se deba pagar por la persona que herede la casa, departamento, terreno, negocio u oficina.

