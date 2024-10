Yeimi Alondra desapareció hace casi un mes en Los Cabos; su mamá asegura que fue asesinada y arrojada al mar

Yeimi Alondra Aguirre López, una joven de 21 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el pasado 27 de septiembre de este año en la ciudad de Cabo San Lucas en el estado de Baja California Sur. A casi un mes de los hechos, su madre, la señora Deysi López Trinidad, dio a conocer que las autoridades de la entidad le informaron que su hija fue presuntamente asesinada y lanzada al mar.

Hasta el momento, Rosalba Ibarra, representante del colectivo de búsqueda de personas San José del Cabo, explicó que la información del posible feminicidio de Yeimi se obtuvo gracias a la confesión del cómplice. Asimismo, señaló que por ahora, el presunto responsable ya se encuentra detenido y vinculado a proceso por el delito de desaparición.

No obstante, Ibarra señaló que al sujeto no se le puede vincular a proceso por el delito de feminicidio, debido a que todavía no se ha localizado el cuerpo de la joven. En este sentido, por ahora la Secretaría de la Marina (Semar) está realizando recorridos y se está pidiendo el apoyo de pescadores y personas que puedan ayudar a las labores de búsqueda en el agua.

“Necesitamos el apoyo de todas las personas que tengan actividades en el mar o actividades en la orilla. Esto puede ser familiares que vayan de recreación en la playa, pescadores, buzos, todas las personas que puedan apoyarnos”, expresó Ibarra.

“Mi hija fue asesinada y después desaparecida”: madre de Yeimi

La madre de la joven informó que la joven fue lanzada al mar. Créditos: Facebook/Hasta Encontrarte Yeimi Alondra Aguirre Lopez.

En una conferencia de prensa realizada el sábado 19 de octubre, la señora Deysi explicó que las autoridades de Baja California Sur le mostraron una serie de videos que muestran el recorrido que realizó la joven saliendo de un bar del centro, la madrugada del 27 de septiembre, fecha en la que dejaron tener noticias de su paradero.

De acuerdo con la madre de familia, Yeimi Alondra estuvo acompañada de un hombre con quien caminó hacia la Marina de Cabo San Lucas y ambos se dirigieron a un bote o lancha, sitio en el que permanecieron por unas horas. Sin embargo, antes del amanecer, se acercó una embarcación donde el acompañante de la joven ayudó a subir un bulto para dirigirse a altamar.

“En los cateos al bote se encontraron marcas de sangre, manchas muy grandes donde las pruebas genéticas dieron positivo con la genética comparada con mi sangre, que soy la madre. En conclusión, mi hija fue asesinada en ese bote y después desaparecida tirando al mar con una plomada de peso para que no lograra flotar”, expresó la madre de Yeimi.

Familia de Yeimi Alondra solicita ayuda para hacer caminatas masivas

Familiares de la joven piden el apoyo de la ciudadanía. Créditos: Facebook/Hasta Encontrarte Yeimi Alondra Aguirre Lopez.

En la página de Facebook “Hasta Encontrarte Yeimi Alondra Aguirre López” se ha hecho pública la intención de realizar caminatas masivas sobre las playas que van de Los Cabos hasta La Paz con la intención de contribuir a la localización del cuerpo de la joven de 21 años de edad.

En este sentido, se ha pedido la ayuda de la ciudadanía a fin de que se una a estas diligencias en campo. No obstante, hay otras formas de contribuir a la situación, ya sea por medio de donaciones para la contratación de grupos de especialistas e, incluso, compartiendo la información del caso con el objetivo de que tenga más visibilidad.

