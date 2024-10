FOTOS: hallan a cachorro león herido por sus dueños; curan al felino en el zoológico de Mérida

Hace unos días, un cachorro de león africano fue captado en las calles de Mérida cuando sus supuestos dueños lo “paseaban” en una camioneta. De inmediato, agentes de la Policía Estatal aseguraron al felino, quien se encontraba en malas condiciones físicas y fue entregado a las autoridades ambientales para su resguardo.



Hoy día se encuentra en recuperación y va ganando peso en el zoológico El Centenario del Ayuntamiento de Mérida, en donde especialistas se encargan de curarles sus heridas en la nariz, patas y otras partes del cuerpo, pero sobre todo, a que recupere peso y tenga una buena alimentación.



La médica veterinaria Rosa Reyes Valle, quien está enfocada en el cuidado de los felinos neonatos y adultos en dicho recinto, explicó que cuando el león de aproximadamente dos meses de edad llegó, presentaba problemas en la piel, abrasiones y laceraciones, al parecer porque el lugar en donde sus antiguos dueños lo tenían era pequeño, con humedad y mala higiene.



“Ahora está llevando tratamiento tópico con sus baños medicados y como tiene una laceración en la nariz que está activa, se le está poniendo una pomadita cada 24 horas. También tiene cicatrices en las patas y alopecia en la frente, orejas y extremidades”, describió.

Leoncito se recupera en el zoológico de sus heridas en la nariz

FOTO: Especial

"Leoncito" llegó con apenas 3 kilos y medio de peso

El león, quien aún no tiene nombre, pero que el personal de El Centenario le dice de cariño “Leoncito”, llegó muy bajo de peso para su edad, con apena 3 kilos y medio. En 15 días logró subir a 5 kilos, a base de una dieta de leche y pechuga de pollo.

Como parte del proceso de recuperación, se encuentra en la etapa de desparasitación y en breve podrá ser vacunado. Luego viene un largo proceso de adaptación para que pueda ser ubicado en algún recinto de felinos del zoológico.



Rosa Reyes cuenta que en los primeros días, como todo “gatito”, el cachorro lloraba en las noches y estaba muy nervioso. Temblaba mientras comía y se espantaba con cualquier ruido. Ahora, luego de mucha paciencia y amor, se la pasa jugando con sus peluches y es muy cariñoso con sus cuidadores.



“Ya tiene más confianza, le gusta que entres (a la habitación) y se pone a correr detrás de ti, se te sube al cuerpo, te escala y te empieza a morder a manera de juego”, indicó.



Eso sí, la veterinaria subrayó que no se pueden acercar de golpe para no provocar sustos o traumas, ya que puede agredir para defenderse. ”Hay que tener cuidado porque sus mordidas son fuertes, pueden lastimarte e incluso arrancarte un dedo”, advirtió.

La especialista lamentó que cada vez es más común la venta de felinos silvestres y monos en el país, pues crece la demanda de especies exóticas y hace falta una mayor regulación.



Por tal razón, hizo un llamado a la gente a tener en cuenta que los leones o cualquier otro felino de gran tamaño no son mascotas y, por lo tanto, jamás van a perder su instinto silvestre. Además, pueden llegar a pesar más de 220 kilogramos y requieren una alimentación muy cara.



“Y en el caso de los leones, tienen un carácter muy dominante. Si bien son sociables porque viven en manada y son más tranquilos que los jaguares o tigres, pueden atacarte si consideran que eres una persona que no puede controlarlos”, recalcó.

Lo calificaron con un carácter tranquilo y sociable

FOTO: Especial

Cachorro león podría permanecer en el zoológico de Mérida

Por su parte, el Jefe del Parque El Centenario, Iber Rodríguez Castillo, abundó que la Profepa fue la instancia que puso a disposición este felino en dicho zoológico con interés a futuro de que sea el depósito definitivo, como ha sucedido en otras ocasiones.



Abundó que al año reciben de las autoridades ambientales aproximadamente entre 15 a 20 animales rescatados, que van desde aves como los flamencos, monos, mapaches, tejones, reptiles, hasta felinos como jaguares, tigres de bengala o leones, por mencionar algunos.



“Aquí nos encargamos de rehabilitarlos y mantenerlos, contamos con el equipo técnico capacitado para su cuidado y atención”, señaló el funcionario, quien recordó que cuentan con un Hospital Veterinario en el zoológico para ocuparse de la salud de los ejemplares.

Leoncito con su peluche

FOTO: Especial

Cuidar un cachorro león no es tarea fácil

Iber Rodríguez informó que actualmente tienen aproximadamente 17 felinos, incluido tigrillos, leopardos, ocelotes, jaguares, tigres y leones, que requieren de una importante alimentación cárnica. En ese sentido, al mes consumen cerca de tonelada y media de carne de pollo, 900 kilos de carne equina y 300 de carne de conejo. Por todo lo anterior, señaló que poseer este tipo de ejemplares es mucha responsabilidad que no cualquier persona puede adquirir, por lo que no es recomendable comprarlos ni tenerlos en casa.



“Si a veces con un perro o gato tenemos cierto desconocimiento sobre cómo cuidarlos, imagínate estar hablando de un animal exótico. Pero bueno, siempre habrá el gusto por los cocodrilos, serpientes y felinos de esta magnitud, por lo que hay que considerar no solo lo que representa la parte normativa y la realidad que lleva en materia de algún tipo de ilícito, sino lo que significa la alimentación, los cuidados en el aspecto veterinario, la seguridad y los espacios que estos requieren”, puntualizó.

Curan a Leoncito en Mérida

FOTO: Especial





Cabe mencionar que la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, realizó una dinámica en redes sociales para que la ciudadanía elija el nombre del nuevo león, el cual se dará a conocer en los próximos días.

edg

Sigue leyendo:

Ciclón Kristy: ¿A qué hora tocará tierra en costas de México?

Ciclón tropical y frente frío: ¿qué estados "se congelarán" a -5 grados la madrugada del miércoles 2 de octubre? | MAPA