IMSS realiza segunda jornada de reconstrucción mamaria

“Se piensa que el procedimiento es doloroso y no se quiere hacer, pero no lo es, duele un rato, unas horas, el primer día y luego se puede continuar con la vida”; es el testimonio de Catalina Méndez Garbanzo, una mujer que fue sometida a una cirugía de reconstrucción mamaria, luego de sobrevivir al cáncer de mama.

Catalina fue diagnosticada en mayo de 2023 en etapa tres por lo que tuvo que ser tratada con quimioterapia y posteriormente se le realizó una cirugía en la que le extrajeron los ganglios y además atravesó por una mastectomía. Tras meses de recuperación fue candidata para reconstrucción y participó con éxito en la primera jornada realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Segunda jornada de reconstrucción mamaria Foto: Especial

IMSS conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

En el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS realiza la segunda jornada de reconstrucción mamaria a pacientes sobrevivientes de cáncer de mama con mastectomía. En la primera etapa se realizaron diez cirugías, para la segunda son veinte programadas para el 19 y 20 de octubre.

“Las pacientes mencionaban que estaban acostumbradas al no, ahora deben acostumbrarse al sí, al sí reconstruirse y tener una vida integral de tal forma que hay que seguir aumentando el valor integral en la atención del cáncer de mama”, mencionó el doctor Rafael Medrano, director del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, cirujano que impulsó la realización de este procedimiento.

Foto: Especial

Además este sábado 19 de octubre se llevó a cabo la Feria de la Salud Contra el Cáncer de Mama, en la que hubo varias actividades entre ellas la caminata en la que participaron cientos de mujeres acompañadas de familiares y el personal médico. Más tarde se llevó a cabo un coloquio con expertos que abordaron diferentes temas relacionados con el cáncer de mama.

En el evento se contó con la participación de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Flora Gasman Zylbermann, que acudió en representación de la Jefa de Gobierno Clara Brugada. “El tema de la reconstrucción me parece tan central, no podemos hablar de una atención integral, no podemos pensar en que estamos haciendo suficiente sino pensamos en todos los aspectos de la vida de las mujeres”, dijo la secretaria durante su participación.

DRV