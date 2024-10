¿Dónde comprar flor de cempasúchil barata en Autlán, Jalisco?

La flor de cempasúchil es la más popular entre los mexicanos a finales de octubre e inicios de noviembre, esto debido a la celebración del Día de Muertos. Pese a que en el país las tradiciones de la comunidades son variables y cada una cuenta con sus particularidades, una de las coincidencias es la aparición de este elemento en el altar de la casa de casi todos los mexicanos.

Por este motivo, muchos comerciantes elevan el costo de esta planta para sacar algo de ganancia, debido a la demanda de estas en la temporada. No obstante, el gobierno de Autlán de Navarro pone a disposición de las personas varios ejemplares de esta flor para ser adquiridos a un bajo costo.

Aunque no se informó el costo de la flor de cempasúchil, algunos pobladores han dado a conocer que han logrado obtener este elemento tradicional del Día de Muertos a un precio de 25 pesos por planta. De acuerdo con la administración local, se venderán todos los ejemplares hasta agotar existencias.

El comercio de esta planta se llevará a cabo en el Vivero Municipal de Autlán, Jalisco, el cual se encuentra ubicado en la avenida Carlos Santana 231, Centro. De acuerdo con la publicación en la que se promociona esta venta, este cempasúchil vienen directamente desde Xochimilco, en la Ciudad de México.

¿Qué significado tiene la flor de cempasúchil, la flor de muertos?

A lo largo la historia y a través de todos los estados de México, se ha atribuido al aroma como al color de los pétalos de cempasúchil el poder de guiar las almas de los antepasados difuntos, a fin de que estos puedan regresar al mundo de los vivos y así volver a ver sus familias.

No obstante, las culturas prehispánicas creían que el color amarillo o naranja de esta especie de flores tenía una relación directa con Tonatiuh, Dios del Sol, el cual recibía las almas de las personas que llegaban hasta él en forma de colibríes o de mariposas una vez que sus cuerpos terrenales perecían.

En cualquiera de las dos posturas, el uso de la flor de cempasúchil se utiliza para celebrar el Día de Muertos en México y recordar a las personas que se han ido de este mundo.

¿Cuándo es la temporada de la flor de cempasúchil?

Debido a las festividades, esta flor suele cultivarse en junio o julio, a fin de que florezca entre los meses de octubre y noviembre. No obstante, su adaptabilidad permite que se pueda producir a lo largo de todo el año.

Esta planta puede florecer con mayor facilidad después de las temporadas de lluvias, por lo que es mejor iniciar su gestación a mediados del año para así tenerlas fuertes y listas para la etapa en la que mejor lucen.

Esta flor es una de las más populares durante la temporada. FOTO: Archivo.

¿Cuánto tiempo duran las flores de cempasúchil?

Para que la flor de cempasúchil dure el mayor tiempo posible, es necesario que esta sea colocada bajo luz solar al menos seis horas diarias. En este lugar no debe haber condiciones de viento tranquilo, por lo que no se recomienda ponerlas en balcones o azoteas donde no haya alguna barrera para este fenómeno.

Para evitar que se deshidrate debe regarse unas tres veces a la semana, pero en dosis que no ocasionen que la planta se encharque. Algunas personas colocan platos debajo de la maceta para que las raíces sean las que se lleven la mayor parte del líquido.

Las hojas que se vayan marchitando deben ser retiradas para evitar que afecten a las que tienen a un lado. La flora de del cempasúchil puede durar entre 30 y 40 días, pero una planta bien cuidada dentro de una maceta pueden llegar a durar hasta un año entero.

Ofrecerán la flor a un módico precio. FOTO: Gob. Autlán

