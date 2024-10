VIDEOS: lluvias intensas dejan severas inundaciones y vehículos atrapados en Monterrey

La tarde del pasado miércoles, 16 de octubre, se reportaron severas lluvias en toda el Área Metropolitana de Monterrey, dejando a su paso autos varados, personas atrapadas, e incluso personas fallecidas. De acuerdo con información de Protección Civil, se implementaron diversos cierres viales, en distintos puntos de riesgo de la ciudad, esto con la intención de evitar que la población se pusiera en peligro. Sin embargo, pese a los cierres de las autoridades, diversos automovilistas quedaron atrapados bajo el agua.

Tras las intensas lluvias, decenas de internautas compartieron videos e imágenes de las afectaciones viales que se vivieron en Monterrey. De forma preliminar trascendió que las dos personas fallecidas perdieron la vida luego de ser arrastradas por la corriente de agua; una de las víctimas se reportó a la altura de la avenida Lincoln y la Calle Jaumave; mientras que otro de los hombres fallecidos fue encontrado en calles de la colonia Valle de Infonavit.

Las lluvias afectaron en diversas calles y avenidas. Foto: @889Noticias.

Usuarios comparten videos e imágenes de las inundaciones

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes y videos de las intensas tormentas que se reportaron en la ciudad de Monterrey. En las grabaciones, compartidas en redes sociales - como X, antes Twitter -, se puede ver a varios vehículos varados entre las calles, esto luego de que quedaron atrapados bajo el agua. En otro de los clips, también se puede ver el rescate de las personas que estaban atrapadas dentro de sus automóviles; en algunas zonas el agua llegó a tapar por completo las unidades, dejando a los carros cubiertos por completo.

En otra de las grabaciones se alcanza a ver a las personas tratando de pedir auxilio desde el interior de un autobús. Según los reportes, las inundaciones se registraron - principalmente- en los límites de Monterrey y San Nicolás; también se inundó la Avenida Nogalar y Fidel Velázquez; y las calles Lincon X con Fidel Velázquez. Afortunadamente, las autoridades locales no han reportado víctimas mortales por estas severas lluvias; no obstante, en redes sociales, usuarios de internet asegura que al menos dos personas fueron arrastradas por la corriente de agua, pero está información no se ha confirmado.

El agua logró cubrir los vehículos. Foto: @cesarmty.

¿Lloverá en Monterrey este jueves, 17 de octubre?

A través de una tarjeta informativa, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional destacaron que para este jueves, 17 de octubre, el frente frío número 4 cruzará la península de Yucatán y el Golfo de México, hasta el noreste y norte del país, interaccionará con la aproximación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico asociada a una onda tropical, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas en dichas regiones. Por su parte, la masa de aire frío que impulsa al frente, mantendrá un descenso de la temperatura en gran parte de la República Mexicana.

De acuerdo con la información del SMN, para la mañana de este jueves se espera un cielo parcialmente nublado con probabilidad de bancos de niebla y ambiente con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Mientras que para la tarde prevalecerá el ambiente cálido, cielo nublado y lluvias muy fuertes en San Luis Potosí y Nuevo León. De igual manera, las autoridades meteorológicas sugieren que las tormentas estarán acompañadas con descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones ante las posibles inundaciones.

