No más construcciones en Iztacalco: Brugada

Este jueves, la jefa de gobierno, Clara Brugada encabezó la segunda jornada del programa “Casa por Casa”, en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. En la calle Texcoco, y acompañada de la alcaldesa de esta demarcación, Lourdes Paz, la mandataria capitalina aseguró que: “no vamos a permitir más desarrollos inmobiliarios en Iztacalco”.

“Voy a comentarles acerca de una situación de la construcción de proyectos inmobiliarios. A partir de nuestra administración, de que entramos a gobernar, no vamos a permitir más construcción de proyectos inmobiliarios en Iztacalco. Porque Iztacalco ha estado muy presionada con muchos edificios que ya se hicieron o que ya se autorizaron. A partir de que entramos. No podemos tener más. Tenemos que equilibrar las cosas, hay mucha presión de servicios de agua y de todo, no hay espacio público”, apuntó.