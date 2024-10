Así trabaja la Inteligencia Artificial contra el cáncer de mama

Rogelio tenía tan solo 11 años cuando su abuela Victoria -quien fue como su segunda madre-, perdió la batalla contra el cáncer de mama. Al poco tiempo, su primo-hermano también fue víctima de cáncer. Al crecer, José Rogelio González Ramírez Benfield decidió convertirse en cirujano y oncólogo. Hoy, como profesional en el Hospital Civil de Guadalajara, junto con su equipo han desarrollado una tecnología que dé la revancha contra la enfermedad, al permitir detección oportuna se salvan vidas en Jalisco.

Desde 2015, el especialista participa en la Fundación de Voluntarias contra el Cáncer, A.C., presidida por Esther Cisneros, y una causa de preocupación es que “siempre que hacemos campañas de detección (de la enfermedad) un gran porcentaje de pacientes no regresa por sus resultados y muchos tienen riesgo de cáncer o salen con anomalías. Entonces nos damos a la tarea de tratar de ubicarlas, muchas de ellas terminan ilocalizables por teléfonos o domicilios erróneos y no dejan más información. Hasta el 20% de las mamografías que se practican, se pierden”, comentó a El Heraldo de México.

¿Por qué se debe de detectar de manera oportuna?

José Rogelio González Ramírez explica cómo ha aportado sus conocimientos para vencer la enfermedad Foto: Especial

Cuando se detecta el cáncer de mama de forma tardía, disminuyen las oportunidades de tratamiento médico para salvar la vida del paciente. De las más de 4 millones de mastografías practicadas cada año, el 6% tiene diagnóstico de cáncer, según datos del INEGI.

“El 6% de las mastografías que se hacen tienen cáncer. Solamente el 20% de las mujeres que deben practicarse una mastografía lo hace. Es decir, el 80% de las mujeres no se hace la mastografía de rutina. Es incalculable el número (población enferma con cáncer de mama) por la gran cantidad de mujeres que no se hace estudios. Y de las que se lo hacen, el 20% no regresa por los resultados. El 6% de las mujeres va a desarrollar cáncer de mama”, lamentó el especialista.

Ante este escenario nacional, el equipo de oncólogos en 2023 comenzó a trabajar con Inteligencia Artificial (IA) vinculada a todo tipo de mastografos convencionales, para mediante modelos matemáticos y evaluaciones internas, detectar oportunamente anomalías en los senos que podrían significar riesgo de cáncer de mama.

“La Inteligencia Artificial en un tiempo promedio de 30 segundos da una interpretación preliminar de la mamografía. La paciente está en el lugar del estudio, la IA arroja una alerta de que detecta anomalías, por lo que ya no la dejamos ir. Ahí mismo se confirma (el diagnóstico) con la mamografía, por un radiólogo. La Inteligencia Artificial no suple al radiólogo, más bien en el momento nos emite alerta de anomalías y se hace la confirmación”, añadió.

Detección oportuna contra el cáncer de mama Foto: Archivo

Actualmente las grandes empresas que fabrican los mastógrafos, crean inteligencia artificial, pero para acceder a ella es indispensable pagar el costoso aparato, explica el oncólogo tapatío. Lo que se quiere lograr es la detección oportuna de todo caso sospechoso de cáncer para salvar la vida del paciente, sin que sea indispensable acceder a costosos aparatos de radiología.

“Hay un déficit de mastógrafos en el país, aparte muchos de los que tenemos no son de última tecnología. Entonces lo que hicimos fue adaptar las nuevas tecnologías a la realidad de nuestro país. Lo que hacemos es conectarnos a las imágenes que dan los mastógrafos para dar interpretaciones preliminares de riesgo de cáncer. Se necesitarían miles de mastógrafos para tener cobertura accesible (a toda la población)”.

Protocolos de detección

En el Foro Internacional de la Mujer, organizado por la ONU, este proyecto tapatío fue analizado junto con el protocolo de detección y acompañamiento de pacientes, todo como una iniciativa integral de salud. De inmediato esta IA llamó la atención de varias fundaciones de salud que promueven la detección oportuna del cáncer mamario en países como Colombia, Chile y Kenia.

El sistema tecnológico será lanzado oficialmente por la Fundación Voluntarias contra el Cáncer durante este mes de octubre. Ya hay al menos tres entidades en el país, que están interesadas en replicar el modelo.

El equipo de médicos mexicanos esta semana recibió la noticia de que su IA está entre los cinco finalistas para obtener el Premio Mundial de Economía en Salud que será otorgado el próximo mes de noviembre en Europa.

La incidencia de cáncer de mama en mujeres mexicanas mayores de 20 años, fue de 27.64 por cada 100 mil habitantes, según datos del INEGI 2022. En las mujeres fue mayor, con 51.92 contra 1.25 en los hombres. Ese año murieron 7,888 pacientes a causa de la enfermedad.

