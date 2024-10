Tenemos toda la voluntad de trabajar con la presidenta Claudia Sheinbaum: Pablo Lemus

Minutos después de que este jueves Pablo Lemus Navarro presentara a los miembros de su gabinete en materia de Desarrollo y Asistencia Social, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que será en diez días cuando reciba al gobernador electo de Jalisco en Palacio nacional: "Vamos a ser equipo. Vamos a ser amigos. Lo recibo en 10 días”, informó la mandataria.

Tras la ratificación de su triunfo, por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Lemus Navarro aseguró que se ha respetado la voluntad de los ciudadanos jaliscienses, misma que fue expresada en las urnas el pasado 2 de junio, así lo destacó en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio.

"De esta manera se cae esa serie de mentiras que Morena había construido sobre un supuesto fraude electoral en Jalisco: la realidad de las cosas es que morena complicó mucho al estado y lo dejó en una situación de falta de certezas en todos estos meses. Ahora nos dedicamos a construir lo que será nuestro Gobierno, ya que la transición es larga, son seis meses hasta la toma de protesta el próximo 6 de diciembre", declaró.

Con diálogo abierto y respetuoso trabajaremos con el Gobierno federal

Tras la ratificación de su triunfo, Lemus Navarro aseguró que se ha respetado la voluntad de los ciudadanos jaliscienses. FOTO: Especial

Lemus Navarro informó que fue este jueves cuando presentó al Gabinete que lo va a acompañar durante su administración, así como la definición del presupuesto estatal para el siguiente año. "Estamos en la voluntad de trabajar con el Gobierno federal, con un amplio diálogo respetuoso y abierto con la presidenta Claudia Sheinbaum", destacó.

El gobernador electo enfatizó que solamente con un trabajo en conjunto y coordinado es como van a dar resultados en Jalisco: "Vamos a gobernar muy bien a todo Jalisco, es importante decir que por esta situación que Morena desencadenó atrasaron la presentación de muchos proyectos estratégicos ante la Federación, que no han sido contemplados en el presupuesto de egresos 2025", explicó.

Pablo Lemus agregó que esta mañana envió a Palacio Nacional una carta para solicitarle a la presidenta Sheinbaum una cita y así explicarle los "grandes proyectos" de infraestructura que tiene contemplado ejecutar en la entidad durante el primer año de su sexenio y de esta manera logren ser incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

"No vamos a entregar ni la educación ni la salud a la Federación": Lemus Navarro

El gobernador electo enfatizó que solamente con un trabajo en conjunto y coordinado es como van a dar resultados en Jalisco. FOTO: Especial

El Gobernador electo de Jalisco refirió que no entregarán la salud ni la educación a la Federación: "Yo he garantizado que no vamos a entregar el sistema de salud ni educativo a la Federación, ese lo han pagado los jaliscienses y lo vamos a conservar", destacó; "Le vamos a apostar mucho a tener un modelo educativo fortalecido; esta es la forma en la que vamos a seguir desarrollando a Jalisco".

Para Pablo Lemus el tema del desarrollo económico será fundamental para su Gobierno, por lo que tiene la certeza que Jalisco se va a convertir en un oasis de atracción de inversiones, dado que a la fecha sigue siendo un polo para la manufactura de procesadores:

"El día de hoy me reuní con la Ministra de Econoíia de la India, vino a visitar Jalisco y contemplamos la inversión de muchas más empresas de la industria tecnológica y también del área farmacéutica para Lalisco. También hablé de la importancia de exportar productos jaliscienses a la India, como por ejemplo el Tequila, para que pueda tener mayor penetración nuestra bebida típica", explicó.

Finalmente, el Gobernador electo destacó los cuatro ejes, además del económico, sobre los cuales trabajará su Gobierno durante el primer año de su administración:

Garantía hídrica Garantía energética (orientada en energías sustentables) Seguridad pública y Seguridad jurídica para las inversiones

Sigue leyendo:

Alma Delia fue citada a casa de su amiga para hacerse un "cambio de look", días después fue localizada sin vida

Nuevo frente frío congelará a 20 estados y la CDMX a -5 grados la tarde de este jueves