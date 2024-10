Durante los primeros minutos de este miércoles 16 de octubre, vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón reportaron la activación de alerta sísmica en los altavoces. Lo que generó que colonos salieran de sus domicilios, sin embargo, segundos después no sintieron el temblor.

Fue a través de redes sociales, que los capitalinos informaron sobre la activación de la alerta sísmica y preguntaron sobre si se había registrado algún sismo o si alguien lo había percibido.

Incluso, fue compartido un video donde se escucha el sonar de la alarma ubicada en los postes colocados por el Gobierno de la Ciudad de México, pero hasta ahora las autoridades capitalinas no ha confirmado si se trató de un error humano, ni el servicio Sismológico Nacional (SSN) ha informado de algún movimiento telúrico en dicha zona.

Alerta sísmica: ¿Cuándo se activa?

La señal de advertencia, de la alerta sísmica, permite iniciar oportunamente los procedimientos y acciones de prevención segundos antes del arribo de las ondas sísmicas que pueden ocasionar daños.

En la Ciudad de México, Toluca, Oaxaca de Juárez y las ciudades de Acapulco y Chilpancingo en Guerrero, a través de receptores ubicados en lugares públicos se emiten alertas en concordancia con cada una de las autoridades locales de Protección Civil: Alerta Pública si se espera un sismo de efectos fuertes y Alerta Preventiva para sismos moderados.

Sensores de alerta sísmica en México. Foto: SASMEX

Los sensores del SASMEX monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.



Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

