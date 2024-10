“No es lo mismo Rosa Icela, que García Luna”: así defendía AMLO que en gobierno no había impunidad

Durante su gobierno el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la entonces secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez no era igual que Genaro García Luna, quien durante el sexenio de Felipe Calderón fue titular Seguridad Pública y este 16 de octubre fue sentenciado a 38 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

El tema del juicio de García Luna en Estados Unidos fue analizado por López Obrador durante sus conferencias mañaneras, en junio del 2023 habló del tema y dijo que el funcionario de seguridad en lugar de resguardar y procurar el bienestar de los mexicanos, protegía a uno de los cárteles del crimen organizado más grande del país.

En ese sentido enfatizó que Rosa Icela Rodríguez daba ejemplo de honestidad, valor y compromiso con México, contrario a García Luna:

“Rosa Icela no es García Luna, hay una gran diferencia, no hay límite de comparación. Y justo el caso de García Luna está interesante, pueden salir con que no hay nada, nosotros no vamos a dejar ese asunto, reconoció López Obrador.