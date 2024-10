Madre vende a su hija adolescente a cambio de mil 500 pesos para comprar un tanque de gas

Una madre de familia vendió a su hija de 14 años de edad a cambio de mil 500 pesos para comprar un tanque de gas en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí.

La adolescente narró por medio de una carta el horror que durante más de 3 meses vivió en cautiverio y víctima de abuso sexual por parte de quien presuntamente la compró, un hombre de nombre Feliciano, según se publicó en Telediario.

“Tengo miedo que me vuelva a vender y me pegue, me da miedo que don chocho vaya por mí y mi mamá me entregue. También me da miedo que vaya por mi Feliciano, que es con quien yo vivía en Matehuala porque él me pegó con el machete, también se enojó Feliciano porque ya no quería con él y me agarraba cuando yo estaba dormida porque me quería embarazar”.

La joven fue retenida en contra de su voluntad por un hombre de 21 años, pero esta sería la segunda vez en a que su madre bilógica de origen hondureño, ponía en venta a su hija a diferentes hombres.

La abogada Xóchitl Tolentino, activista el estado de San Luis Potosí, detalló que la primera vez que María fue vendida por su mamá fue a cambio de mil 500 pesos que la señora recibió que era para comprar el tanque de gas y la segunda por segunda vez también a por mil 500 pesos.

La señora vendió a la niña por un tanque de gas. Foto: Pexels

Padre de la adolescente y la activista rescatan a la adolescente

La menor fue rescatada el pasado 4 de octubre luego de que su padre, un hombre que radica en Florida, Estados Unidos, contactó a una activista experta en búsqueda de personas.

El padre se enteró que su hija se encontraba desaparecida porque vio en redes sociales la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí desde el mes de junio. Por lo que pidió ayuda a la activista y fue quien la rescató.

La menor fue hallada en el municipio de Matehuala en donde estaba en contra de su voluntad.

Actualmente la adolescente se encuentra en un refugio bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mientras su padre intenta llevarla con él a Estados Unidos a través de un asilo humanitario.

