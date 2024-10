¿Por qué no existe el término hombrecidio?

El término "feminicidio" se ha popularizado durante las últimas décadas; sin embargo, aún existe quiénes cuestionan por qué los asesinatos de las mujeres son calificados como feminicidios y para los asesinatos de los hombres no existe un término como "hombrecidio". Para explicar el por qué, es necesario conocer cómo surgió el término feminicidio y qué es exactamente.

En 1992, la activista y académica estadounidense Diana Russell acuñó el término feminicidio durante una conferencia en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey. Russell, especializada en estudios sobre la violencia contra las mujeres, buscaba crear un término que describiera específicamente el asesinato de mujeres por razones de género.

Es decir, que alguien le quite la vida a una mujer por motivos o justificaciones basadas en estereotipos, roles y expectativas sociales asociados con su género. Por ejemplo, la creencia de que los hombres tienen derecho a controlar y dominar a las mujeres, como si fueran parte de su propiedad, o que las mujeres deben ser sumisas, cumplir el rol de cuidadoras y, cuando no es así, deben ser castigadas por no cumplir con estás expectativas.

Las mujeres se enfrentan a un tipo de violencia específica contra ellas. FOTO: Archivo.

El término feminicidio está reconocido internacionalmente

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció oficialmente el término "feminicidio" en su sentencia sobre el caso del campo Algodonero, que involucraba el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez.

El código penal federal en el Articulo 325 dice lo siguiente: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo: A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

Las mujeres suelen manifestarse contra la violencia feminicida. FOTO: Especial

El feminicidio no es un delito únicamente cometido por hombres

Otro hecho importante a considerar es que no solo los hombres son feminicidas, una mujer también le puede quitar la vida a otra por razones de género.

Si bien los hombres también son víctimas de la violencia, en ocasiones incluso a manos de algunas mujeres, está violencia no proviene de razones que tengan qué ver con su género.

La clave para comprender por qué existe el feminicidio y no el "hombrecidio" es que a los hombres se les asesina por un sin fin de razones pero, a las mujeres se les asesina por el hecho de ser mujeres. Tan solo en México 11 mujeres son asesinadas al día por razones de género.

