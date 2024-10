Graban el fraude del "niño de las gelatinas"; ¿has caído?

Los fraudes callejeros han existido básicamente desde que la Ciudad de México, que en otro tiempo se llamaba Distrito Federal. Ahora, una de esas estafas callejeras que lleva ya varios meses dándose en calles del Centro Histórico quedó evidenciada en video por los influencers "Supercívicos", la del niño que tira las gelatinas.

Varias personas habían señalado en redes sociales que luego de presenciar que a un niño se le caían varias gelatinas que supuestamente vendía, la gente alrededor comenzaba a darle dinero para reparar un poco las pérdidas económicas que le implicaban al menor.

Piden no criminalizar al niño de las gelatinas

Sin embargo, no hay que perder de vista que se trata de niños, por lo que no deben ser exhibidos y mucho menos criminalizados, por lo que abordar esta información debe de ser sin exponer datos personales ni fotos de los menores, quienes además pueden ser víctimas de trata de personas o algún otro delito.

Arturo Hernández, fundador del colectivo "Los Supercívicos", grabó al "niño de las gelatinas", a quien terminó por darle 100 pesos. "Descubrir este engaño nos costó 100 pesos que valieron la pena pagar para alertar a otros incautos!", dijo el influencer a través de la red social X, en donde el video ha alcanzado 1.7 M de reproducciones.

El video empieza con un niño con varias gelatinas tiradas en el piso, en la entrada del Metrobús, en la estación Durango de la Línea 1, en donde la gente alrededor comienza a ayudarle a recoger los vasos y a lamentarse de lo ocurrido. En un punto las personas comienza a darle dinero al menos, quien supuestamente perdió su mercancía.

Arturo Hernández le comenta al niño que lo ayudará a recoger las gelatinas caídas, lo cual hace y el niño vuelve a ponerlas sobre una cubeta, en donde fácilmente pueden caerse. Sin embargo, en un punto un hombre le da 100 pesos al menor, quien los recibe y el influencer le dice al pequeño que está haciendo "trampa".

Posteriormente, la gente le comienza a decir al niño de las gelatinas que "eso no se hace" y que no está bien engañar a la gente. El chico, de entre 9 y 11 años, termina por recoger su cubeta con los productos y busca retirarse lo más pronto posible del lugar, pues ya quedó al descubierto.

¿Quiénes son los Supercívicos, influencers que grabaron el fraude del niño de las gelatinas?

En los comentarios del video la gente se mostró indignada, pues el niño debe de ser manipulado. "¡Ya no se puede confiar en nadie! Y me imagino que algún adulto lo apoya en ese engaño, o lo obliga!", "es terrible ver que a los niños los enseñen a hacer maña desde pequeños en vez de que estudien", "es un niño, él no tiene criterio y simplemente sigue las órdenes de quien muy probablemente lo obliga y lo violenta para que haga eso".

Ante ello, el creador de contenido de los Súper Cívicos aseguró que "el niño también es una víctima", por lo que pidió no culparlo ni criminalizarlo. El colectivo se dedica a grabar situaciones urbanas polémicas, en donde puede haber temas de corrupción o infracciones a la ley.

