La carretera Tepic- Compostela de Nayarit no estará lista en diciembre de este año

Durante la última visita del expresidente Andrés Manuel López Obrador a Nayarit y la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se habló de los avances en la autopista Tepic–Vallarta y en la próxima entrega de esta obra; sin embargo, el último tramo que continuará pendiente para la culminación de la conexión entre Nayarit y Jalisco es el que irá desde Tepic hasta Compostela.

Se trata de 42 kilómetros que servirán para unir la zona sur de la entidad con Puerto Vallarta. El tiempo estimado de este recorrido será de sesenta minutos, con lo cual se busca impactar de manera positiva tanto en el turismo, como en el comercio y el intercambio entre las dos entidades de la República Mexicana.

El 11 de agosto de este año, López Obrador estuvo en Tepic para entregar la obra de la Ciudad de las Artes Indígenas, ahí anunció que estaría en Tepic para el 28 de septiembre. En su última visita al estado, la indicación fue a los encargados de la obra que terminaran la autopista porque en esa visita la iba a inaugurar, cosa que no sucedió.

En el evento del 28 de septiembre, el extitular del Ejecutivo Federal manifestó que esa obra quedaría concluida antes de que terminará el 2024; es decir, antes del 31 de diciembre, pero la información más reciente parece indicar que esto no se logrará.

Patricia Urenda, responsable de la obra, duda que se pueda cumplir con el objetivo. FOTO: Adonaí Durán

¿Cuándo estará terminada la autopista Tepic-Compostela?

La encargada de las obras públicas del gobierno federal en Nayarit, Patricia Urenda Delgado, dijo en entrevista para El Heraldo Radio Tepic que no será posible cumplir con una de las últimas órdenes que dio el expresidente, ya que no existen las condiciones para que culminen la carretera.

“Probablemente no, ya se ha estado trabajando y todo y ahorita no sé si me van a nombrar para que continúe con estos proyectos, pero lo que les puedo decir es que no se terminará, probablemente hasta el próximo año” declaró Urenda Delgado.

Por el momento, no hay una fecha prevista para la finalizar la obra, ya en meses pasados, la funcionaria dio a conocer que se estaba trabajando a marchas forzadas para terminar la construcción del ramal a Compostela hasta su punto final en Tepic-Compostela, pero que no se podía finalizar aún, debido a las complicaciones propias de la obra.

En algunos lugares no se ha podido terminar con la obra. FOTO: Especial

¿Qué problemas hay en la carretera de Tepic a Compostela en Nayarit?

En agosto de este año, Urenda dio a conocer que se tenía el 58 por ciento de la obra termnada, por lo que sería muy complicado entregar en septiembre, cuando AMLO tenía previsto realizar una de sus últimas inauguraciones en suelo mexicano. Lo primero que afectó a la culminación de la obra que va del ramal a Compostela hasta Tepic-Compostela fueron las lluvias.

En ese entonces, la funcionaria destacó que otro de los aspectos que estaba complicando los trabajos era que había dos cruces de trenes justo en una de las zonas donde se pretendía edificar uno de los tramos.

A esto agregó que también se encontraban zonas montañosas que debían ser modificadas, lo cual significaba una labor nada sencilla que requería de varias semanas de intensa faena. No se ha actualizado de manera oficial el porcentaje de avance de este ramal a Compostela y Tepic.

Prevén que hasta el próximo año se culmine. FOTO: Gobierno de México.

Proyecto de la nueva carretera Tepic-Compostela: ¿en qué consiste?

El proyecto se centra en cuatro tramos que construye el gobierno de México y que incluye diversos trabajos que van desde la preservación, el cuidado y la edificación de vías ya existentes, así como la construcción de otras nuevas. La parte que más complicaciones ha dado es la primera.

Construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación de la Autopista Tepic-Compostela.

Segmento 2 del tramo Compostela-Las Varas.

Autopista de Jala-Compostela-Las Varas.

Ramal a Compostela.

Esta es una de las obras más importantes de la administración obradorista y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Dentro de sus previsiones se cree que llegará a costar en su totalidad unos cuatro mil 914 millones de pesos.

