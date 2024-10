Cartilla Militar: ¿Cuándo es la fecha límite para tramitarla en 2024?

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) emitió un comunicado en el que confirmó cuál es la fecha límite para poder tramitar la cartilla militar en este 2024, por ello, en esta nota te diremos cuáles son los documentos que necesitar presentar, así como los horarios y sedes donde puedes iniciar el proceso para obtener el referido documento, el cual, te será de mucha utilidad en el futuro.

Antes de señalar cuál es la fecha límite para tramitar la cartilla militar en 2024 es importante señalar que este documento sirve como identificación militar expedida a los mexicanos en edad militar y según lo que se indica en el artículo 1 de la Ley del Servicio Militar Nacional, la realización de este trámite es obligatorio y de orden público en el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento naturalización que tengan entre 18 y 40 años de edad, existiendo la posibilidad de efectuarlo en el extranjero.

Es importante señalar que, en el caso de varones, el alistamiento para obtener la cartilla de identidad del Servicio Militar es de carácter obligatorio, sin embargo, en el caso de las mujeres es de forma voluntaria y en su caso la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), señala que la edad para poder realizar este trámite es de entre 18 y 39 años de edad.

¿Cuál es la fecha límite para poder tramitar la cartilla en 2024?

De acuerdo con la información oficial que está disponible en el portal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la fecha límite para poder realizar el alistamiento para poder obtener la cartilla de identidad del Servicio Militar es el martes 15 de octubre, por lo que si no se cumple con dicha obligación tendrás que esperar al 2 de enero de 2025 para poder realizarla, no obstante, quiénes no obtengan este documento al cumplir los 18 años de edad serás considerado como personal remiso.

El alistamiento para obtener la cartilla de identidad del Servicio Militar es un trámite completamente gratuito y se realiza en las juntas municipales, o alcaldías de reclutamiento, así como en Oficinas Consulares de México en el extranjero, en caso de que tengas alguna duda específica sobre este trámite puedes comunicarte al 55 5557 8820.

¿Cuáles son los requisitos para poder obtener la Cartilla del Servicio Militar?

En el portal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se especifica que para realizar el alistamiento para obtener la cartilla de identidad del Servicio Militar se debe presentar la siguiente documentación:

4 fotografías recientes

Acta de nacimiento (original y copia)

Comprobante de domicilio vigente (original y copia)

Comprobante del grado máximo de estudios (original y copia)

Clave Única del Registro de Población (CURP) (copia)

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional (original) (se obtiene en la página de la SEDENA).

En el caso de que seas personal remiso (aquel que no obtuvo cartilla al cumplir los 18 años de edad), debes presentar una constancia emitida por la junta de reclutamiento del lugar donde naciste, donde se especifique que no se te ha expedido cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

Se debe considerar que, las fotografías deberán ser recientes (no digitalizadas), en papel mate, de 35x45 mm., de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque, que las facciones de la persona interesada se distingan con claridad, sin tocado (gorra, sombrero, etc.), sin lentes, con las orejas descubiertas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones, con el cabello natural sin teñir en colores llamativos, del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla deben medir 21 mm.

Asimismo, se recuerda que en las fotografías el personal masculino debe aparecer con el bigote recortado hasta la comisura de los labios, corte de cabello tipo “casquete corto” sin barba y patillas recortadas, mientras que para el personal femenino será con el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

