¿Dónde y cuándo es la jornada de esterilización de mascotas 2024 en Amatlán de Cañas, Nayarit?

El gobierno Amatán de Cañas, Nayarit, dio a conocer que llevará a cabo una jornada de esterilización para la salud de mascotas (perros y gatos) para los habitantes de la entidad. Con esto se busca que no haya abandono de estos animales y además se tenga a estos seres vivos en condiciones que mejoren su calidad de vida.

En el caso de los canes y los gatos machos, se podrá llevar a cabo el proceso de castración o, mientras que en las hembras se podrá hacer el retiro del útero, los ovarios y las trompas de Falopio. Con esto, se permite el control de la población animal por medio del impedimento de embarazos no deseados.

Esta serie de cirugías de esterilización se llevará a cabo por personal veterinario experto. El procedimiento implica que los animales sean anestesiados, por lo que se recomienda tener contemplado un tiempo considerable para esperar después del procedimiento o llevar algún vehículo para llevarse al perro o gato al terminar la operación.

La recuperación por este procedimiento varía entre las mascotas. Un felino puede pasar por un proceso de 12 a 48 horas, mientras que a un can le puede llevar hasta una semana pasar por la recuperación de los órganos reproductores.

Es mejor esperar a la madurez sexual del perro para realizar este procedimiento. FOTO: Archivo.

¿Cuándo es la campaña de esterilización 2024 en Amatlán de Cañas y que requisitos piden?

De acuerdo con el gobierno de Amatlán de Cañas, se podrá llevar a los animales el próximo sábado 19 de octubre en la Estancia de los López (Lienzo Charro). El horario de atención será comunicado a las personas cuando realicen el registro correspondiente, ya sea por teléfono o directamente en las oficinas antes mencionadas.

Para poder ser beneficiario de esta iniciativa, se pide a la población cumplir con los siguientes requerimientos. Es importante que se cumplan con todas, debido a que esto garantizará la salud de los animalitos, así como que se enfrenten a una recuperación más pronta y eficaz tras la intervención del veterinario.

Edad mínima: cuatro meses.

Ayuno: ocho horas.

Estado de ánimo: tranquilo.

¿Se aceptan perros con embarazo? sí, pero es preferible que no estén gestantes.

Estado de salud: bueno y sin enfermedades en ese momento.

Documentos: copia del INE del dueño.

¿Por qué es bueno esterilizar a los animales, qué beneficios y ventajas trae?

Esta cirugía no solamente sirve para tener un control en la natalidad animal, sino que además puede incidir en la forma en la que se comportan las mascotas después de la cirugía. La esterilización es buena para la salud y tiene como consecuencia los siguientes beneficios, algunos de ellos evitan el riesgo de enfermedades:

Ayuda a reducir los instintos agresivos o impulsivos.

Generalmente las mascotas que pasan por este procedimiento permiten un cambio hormonal resultante en una conducta más tranquila.

En hembras ayuda a reducir que padezcan cáncer de mama u ovario.

En hembras baja las posibilidades de infecciones uterinas y gestaciones imprevistas.

Disminuye las posibilidades de cáncer de próstata o tumores testiculares.

Evita que millones de perros y gatos sean abandonados.

Limita la acción de marcaje de territorio.

Ayuda a reducir los ataques impulsivos de estos animales. FOTO: Archivo.

¿Cómo esterilizar a mi perro y a qué edad puedo hacerlo?

La esterilización para la salud de los animales solamente puede ser llevada a cabo por un veterinario o experto que conozca el procedimiento. La castración hecha por alguien que no conoce esta cirugía puede ocasionar diversos riesgos e inclusive poner en peligro la vida de los animales.

La persona que tome la decisión de llevar a sus mascotas a que sean sometidas a esta operación de rutina debe acudir solamente con personas preparadas. No hay límite de edad para ella, pero se recomienda que se lleve a cabo desde los cuatro meses de edad del animalito.

No obstante, también se puede realizar una vez que este ha alcanzado la madurez sexual. En perros ancianos no es recomendable, debido a que no suelen ser activos sexualmente y puede ocasionarle malestares innecesarios.

Algunos especialistas piden que el animal se esterilice después de su primer celo, pero el procedimiento se debe hacer tres meses después de que pase este proceso. Los beneficios de esta cirugía van disminuyendo conforme el animal va creciendo.

