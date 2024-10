Congreso de Nayarit recibe solicitud de FGR para retirar fuero a magistrado por desaparición forzada

Rodrigo Benítez Pérez, magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, enfrenta una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para que el Congreso del Estado inicie un juicio de declaración de procedencia en su contra.

Esta medida busca que le sea retirado el fuero para continuar investigando su presunta implicación en el delito de desaparición forzada. El proceso legislativo está regido por la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos de Nayarit.

La diputada, Nadia Alejandra Ramírez López, secretaria de la Mesa Directiva, dio lectura, en sesión pública ordinaria de este lunes, a la solicitud. La solicitud será turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y ésta a la Comisión Instructora que revisará la evidencia y argumentos de la FGR. Además, el magistrado presentará su defensa.

Si se encuentran elementos suficientes para hacer la declaratoria de procedencia coma se instaura la Comisión de Gran Jurado y dará inicio al juicio político para retirar el fuero al magistrado, Benítez Pérez.

La legisladora aseguró que esta sería turnada a la Comisión correspondiente

Hasta el momento se desconoce el contenido de la solicitud, pero familias buscadoras de personas desaparecidas en Nayarit comenzaron han hecho señalamientos en contra del magistrado en su calidad de ex subfiscal y ex director general de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y ex juez local.

La lideresa del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, Virginia Garay, destacó que la solicitud podría estar relacionada con casos de los que, incluso, el Comité contra la Desaparición forzada de la ONU ha emitido acciones urgentes, y de los que se cuentan 70 investigaciones.

