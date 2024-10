Cinco personas resultan lesionadas tras agresión armada frente la presidencia municipal de Jerez en Zacatecas

Jerez de García Salinas, Zacatecas.- Un operativo militar y policiaco se mantiene este lunes en el municipio de Jerez en Zacatecas, luego de una agresión armada registrada durante la mañana frente a la presidencia municipal.

Según información de la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, un grupo de civiles armados, presuntos integrantes de la delincuencia organizada abrieron fuego en un ataque directo contra el conductor de un taxi, quien hacía base en el sitio del jardín principal.

Producto del tiroteo, cinco personas fueron alcanzadas por las balas, según confirmación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; las autoridades refieren que los lesionados se encuentran estables y fuera de peligro. Aunque las autoridades no dieron detalles sobre los heridos, testigos de los disparos refieren que las balas alcanzaron a una mujer y su hija quienes caminaban hacia la escuela.

Tras el tiroteo, padres de familia y directivos de las escuelas acordaron suspender las clases para evitar poner en riesgo a la comunidad estudiantil, ante el temor de nuevos hechos de violencia, ya que en el lugar de la agresión armada, los delincuentes dejaron mantas con amenazas hacía integrantes de grupos delictivos antagónicos.

Los comercios de la cabecera municipal también decidieron cerrar sus cortinas y la actividad cotidiana se vio afectada hasta el mediodía, cuando los trabajos de investigación culminaron en el lugar y la presidencia municipal abrió sus puertas. Los habitantes de Jerez lamentaron el clima de violencia constante de la región:

“Y esto ya no va a cambiar, y eso me da tristeza porque yo soy de los jerezanos antiguos y esto para uno ya es demasiado, insisto, ya no puede andar uno a gusto como cuando uno solía”, indicó el señor a Jorge Bermúdez, testigo del tiroteo.