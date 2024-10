Tlaquepaque busca eliminar las cámaras de fotoinfracciones

Es el gobierno de Tlaquepaque, Jalisco, quien ya analiza la ruta jurídica para finalmente hacer el retiro de las cámaras de Foto infracción que están instaladas en su territorio. Afirmó la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez.

Aseguró que al ser un programa que no cuenta con una reglamentación y que además carece de un marco jurídico que sustente su permanencia, no pude permanecer en operación.

“Se deben de clausurar porque no hay una regulación, o sea, la responsabilidad del municipio es garantizar que no haya instrumentos con ese fin que no estén regulados. Si hubiese una regulación estaríamos probablemente impedidos. Lo que sí quiero dejar en claro que nunca vamos a estar cerrados al dialogo”, mencionó.

Falta el diálogo con el gobernador electo Pablo Lemus

El gobierno local pretende cambiar el plan con el que se multa a las personas. FOTO: Gob. Zapopan

Dicha situación, dijo, por el momento no ha sido planteada de forma directa al gobernador electo del Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pues indicó que hasta que no haya una resolución del proceso jurídico electoral que enfrenta el próximo titular del ejecutivo estatal.

Sin embargo, consideró la que propuesta de Lemus Navarro de costear el programa de Verificación Vehicular con el cobro de las fotomultas no puede ser sustentada con otra obligación.

“No te cobro la verificación que yo te impongo, que por cierto se ha dicho se puede incluso retener el vehículo, pero si te cobro la fotomulta aunque no haya foto, respeto su posición si esa va a ser su postura”, señaló la alcaldesa.

Agregó que se buscarán otras estrategias que abonen a una mejor cultura vial en Tlaquepaque. FOTO: Gob. Zapopan

