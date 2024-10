PAN da voto de confianza para Claudia Sheinbaum

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión respaldó la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República. Durante los posicionamientos previo al cambio de poderes, en sesión del Congreso General, la senadora panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, aseguró que “hoy es el tiempo de la mujer mexicana, aquella que con su esfuerzo, su perseverancia, representa una parte fundamental de la historia nacional.

“Por ello, felicitó a la doctora Claudia Sheinbaum, y espero que su llegada a la Presidencia, represente también mejores tiempos para las mujeres de nuestro país. Confiamos en que hará valer su autonomía y cumplirá su propuesta para gobernar para todas y todos los mexicanos”, indicó.

PAN espera que con Sheinbaum vengan mejores tiempos para las mujeres en el país. Foto: Especial

En su exposición la legisladora blanquiazul, expresó que la primera presidencia de una mujer, no sólo puede ser diferente, tiene que ser mejor, sino, no tendría sentido la lucha de tantas generaciones de mujeres por alcanzar espacios de decisión.

En este marco, Murguía Gutiérrez destacó el término de un sexenio, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó como uno de los más oscuros y en el que el gobierno fue omiso en garantizar seguridad y certeza a los mexicanos.

“Hoy termina una de las épocas más oscuras del país; la nación está dolida, tiene miedo, está de luto. Los datos son contundentes, no hay otros datos, la realidad es terca. Una deuda de 6.6 billones de pesos, la más alta de la historia; un déficit del 6%, insostenible; el peor crecimiento económico en 35 años; 200 mil ejecutados, 120 mil desaparecidos; 92% de los delitos no se denuncian, la política de abrazos y no balazos ha traído violencia e impunidad”, expresó.

También señaló que la historia se repite para quien no quiere aprender de ella y rechazó la presencia de caudillos o maximatos al frente de la administración.

“En México, no hay cabida para caudillos, ni para maximatos, no queremos una presidenta tutelada, la fuerza del voto se expresó en las urnas, y nos ha enseñado una vez más, que en democracia nadie gana todo y tampoco, nadie pierde para siempre”, dijo.

Por ello, resaltó la necesidad de la autocrítica y mantener los contrapesos para fortalecer la democracia y para tener un gobierno encabezado por una mujer, que sea fuerte.

“La democracia es el mejor sistema de gobierno, porque se reconoce que no es infalible, y por eso establece contrapesos; la división de poderes, los órganos autónomos, la libertad de prensa, son mecanismos de autocorrección. Si queremos un gobierno fuerte, los contrapesos tienen que ser fuertes”, expuso.

