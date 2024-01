Alicia Bárcena llama a embajadores y cónsules a contrarrestar la "narrativa electorera" con evidencia y realidad

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, manifestó México y Estados Unidos tendrán un momento complejo porque coincide en que renovarán la presidencia y nuestro país le apostará a vencer a los “mercaderes del miedo”.

En su mensaje al inaugurar la XXXV Reunión de Embajadores y Cónsules, afirmó que la Cancillería jugará un papel inédito en el proceso electoral por lo que llamó a agilizar el proceso de credencialización de los mexicanos en el exterior.

Envió un contundente mensaje al inaugurar la XXXV Reunión de Embajadores y Cónsules. Foto: Especial

“En este 2024 vamos a enfrentar un momento muy complejo, pero muy interesante, difícil va a ser porque vamos a tener la coincidencia política de las elecciones de Estados Unidos y de México, fenómeno que se da cada 12 años, y ojalá no se reduzca a un duelo de estridencias porque hasta ahorita ahí vamos, y que podamos vencer a los mercaderes del miedo, los que apuestan el aplauso fácil sirviéndose de la xenofobia, el racismo, la discriminación, los oportunistas de la ignorancia y a cada dificultad imputan la responsabilidad a otros".

En la sede de la Cancilleria, Bárcena Ibarra le dijo a los embajadores y cónsules que tienen la misión de contrarrestar esa narrativa electorera mostrando la evidencia y la realidad.

“Tenemos que mostrar qué nuestra diáspora, nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior y en el país somos profesionales, no somos delincuentes, no somos víctimas tampoco, somos profesionales”.

La secretaria de Relaciones Exteriores manifestó que México —que tiene una democracia sana, estable, robusta y predecible— tendrá la elección más grande de la historia este año.

“En este tan importante momento de elecciones en México, estamos en un proceso de credencialización para que la diáspora mexicana pueda obtener su credencial de elector y pueda participar, si quiere, en la elección más importante de la historia de México, que va a ser la de junio de este año”, dijo.

Dijo que que por primera vez se tendrá voto presencial en 23 sedes en el exterior. Foto: Especial

Destacó que que por primera vez que se tendrá voto presencial en 23 sedes en el exterior.

“México tiene una democracia sana, estable, robusta y predecible. 2024 va a tener unas elecciones históricas. México es el país más poblado de habla hispana en el mundo. Serán las elecciones más grandes de la historia nacional, con un padrón electoral de 98 millones de votantes. Además, la Cancillería jugará un papel inédito en la promoción del voto en el exterior. Por primera vez, tendremos 23 de nuestras sedes en el exterior con voto presencial, además del voto por correo y el voto digital. Entonces, creo que tendremos, sin duda, un proceso electoral importantísimo”, refirió.

En otro tema, la canciller señaló que se trabaja para alcanzar la paridad de género.

“Sólo tenemos 7 de 10 titulares de México en el exterior que son hombres en la rama diplomática consular una de cada tres funcionarios son mujeres es una simetría que no podemos continuar necesitamos resolverla y resolverla de fondo. Por lo tanto el que tengamos una política exterior feminista es muy importante pero tenemos que actuar”, aseguró.

México tiene estrategia migratoria

México sí tiene una estrategia para atender el fenómeno migratorio, aseveró Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores. Además, dijo que se brinda atención a los mexicanos en el exterior y se atiende a los migrantes que transitan por el país.

Destacó que la estrategia mexicana para atender la migración se presentará esta tarde.

“Les presentaré la estrategia, porque mucha gente dice: 'México no tiene estrategia de migración'. No, México sí tiene una estrategia de migración, y me va a complacer muchísimo presentárselas esta tarde para que la hagan pedazos, me pregunten lo que quieran, pero, sobre todo, para que sepan qué estamos haciendo en materia migratoria, en dos niveles: apoyando a nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior y gestionando el origen, el tránsito, el destino y el retorno de los migrantes que pasan por México”, afirmó.

La Canciller dijo que atender este fenómeno representa un desafío, por ejemplo, por el número de solicitudes de asilo en México es el mayor después de Alemania y Estados Unidos.



“A nivel global, tenemos 140 mil solicitudes de condición de refugiado, y este es el problema más complejo, porque las personas que vienen a buscar refugio no necesariamente califican para ser refugiados. Están buscando también oportunidades económicas. Entonces, uno de los desafíos más grandes que hemos tenido es cómo logramos diferenciar entre aquellos que realmente tienen un miedo creíble y se les debe otorgar el asilo, y cuáles están buscando oportunidades económicas”, señaló

Bárcena Ibarra dijo que México está trabajando para que la migración sea ordenada, segura, regular y humana, además de que sea una opción y no una obligación. Agregó que se tiene que trabajar atendiendo las causas que originan la migración, y por ello se está proponiendo replicar programas de bienestar en países de Centroamérica y el Caribe.

