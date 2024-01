“La Constitución está subordinada a la Corte”: asegura Batres en investidura como ministra

Lenia Batres Guadarrama participó en la sesión solemne que la presentó como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una ceremonia celebrada en el pleno de la Corte donde se llevó a cabo su investidura. En su primer discurso, la ministra criticó los "excesos" de la SCJN.

Expuso que la Corte ha incumplido en el artículo 127 constitucional que fija como límite la remuneración de las personas servidoras públicas lo que gana el presidente de la República, por lo que consideró que a los ministros "nos corresponde acatar la Constitución".

Sigue leyendo:

Lenia Batres Guadarrama: ¿cuál es el grado de estudios de la nueva ministra de la SCJN?

Lenia Batres ¿Quién es la hermana del jefe de gobierno de CDMX y nueva ministra de la Corte?

Lenia Batres participó en la ceremonia de su investidura como Ministra de la SCJN. Foto: Archivo

“La Constitución está subordinada a la Corte”: Lenia Batres

"Estos excesos indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir y qué dice la Constitución al respecto 'lo que indique la Suprema Corte'", dijo la Ministra durante su discurso.

Expuso que la Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales, amparada en que sus decisiones son inatacables. “Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o las Leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos", explicó.

Lenia Batres se convirtió este jueves 4 de diciembre en Ministra, con lo cual se convierte en la décimo quinta mujer en ser impuesta con la toga en la historia del país. En su intervención, la Ministra ponderó que debe haber acciones de los tres poderes en el combate de la incidencia delictiva.

¿Cómo fue la investidura de Lenia Batres como Ministra?

La Ministra Batres Guadarrama indicó que “con relación en la normativa sobre el tema (de seguridad pública), a toda aquella que regula los instrumentos y los órganos del estado, se debe contar con tribunales independientes e imparciales ante los que se pueda acudir fácilmente para obtener una justicia pronta y expedita”.

En una sesión solemne, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, procedió a imponerle la toga magisterial por decreto del Congreso de la Unión que hace una semanas la eligió como ministra. Con Lenia Batres son cinco mujeres las que integran la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lenia Batres durante su investidura como Ministra de la SCJN. Foto: Captura de pantalla

Ante diputados, senadores, magistrados, representantes del gobierno federal, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres y su familia que asistieron a la sesión solemne, la ministra Batres tundió a la SCJN al hablar de excesos en sus decisiones, de extralimitarse en los casos que resuelve y ponerse por encima de la Constitución.

"Tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran afectaciones del orden público y el interés social, como la declaración de invalidez de leyes o normas como la de la industria eléctrica o como la ley de instituciones y procedimientos electorales", sostuvo.

Lenia Batres que será Ministra hasta el 2039

La ministra Lenia Batres que fungirá hasta el 2039, también señaló que la Suprema Corte se ha extralimitado, pues el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia.

Incluso aseguró que la Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoria Superior de la Federación (ASF) impidiendo efectuar auditorías de desempeño, además ejerce poderes que están expresamente vendados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad.

La ministra pidió a los demás togados que deben autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa del país. Lenia Batres quedó inscrita en la Segunda Sala de la Corte.