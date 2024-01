Reforma al Poder Judicial: AMLO afirma que jueces, magistrados y ministros no deben sentirse intocables

Ya no son “intocables” los jueces, magistrados y ministros, aseveró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que se debe reformar al Poder Judicial para limpiarlo de corrupción porque, de lo contrario, no habrá una sociedad mejor en el país.

“Que no sientan los jueces, los magistrados, los ministros, que son intocables, ya se acabó el tiempo en que no se podía tocar al intocable y ya no hay relaciones de complicidad con nadie, porque si esto no se limpia no vamos a tener una sociedad mejor, ese debe ser el objetivo y no por nosotros, ya nosotros vamos de salida, por eso podemos gracias a la vida”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.

La postura del mandatario se dio en crítica a la decisión del juez Jesús Alberto Chávez en la que desestimó la investigación de la FGR contra Jorge Antonio “S”, exagente del CISEN y señalado como el segundo tirador en el caso Colosio.

"No tuve que ver nada, no soy Salinas, no me gusta la política de espectacularidad"

“Ahora tengo el documento en donde el juez expresa que está en contra mía porque estoy proponiendo que se cancelen sus sueldos elevadísimos y sus pensiones, y que él sostiene que eso ya pasó y que por eso no otorga la orden de aprehensión”, dijo.

Reiteró también que él esté usando el caso como ”caja china” y “cortina de humo”.

“No tuve que ver nada, no soy Salinas, no me gusta la política de espectacularidad, se acuerdan que con la espectacularidad que metieron a la cárcel el líder petrolero y uno tras otro y ahora su llegó alguien que tiene aplomo”, enfatizó.

