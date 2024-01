MAPA: Estas son las alcaldías de la CDMX que se congelarán a 1º C este lunes 29 de enero

Saca de nueva cuenta la cobija del tigre, porque aunque estamos a punto de arrancar la última semana de enero, el frío en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) sigue robando protagonismo. Tan es así que para mañana, lunes 29 de enero, al menos dos demarcaciones podrían amanecer hasta 1ºC. Te contamos cuáles son y qué condiciones del clima nos esperan a lo largo del día.

Sin embargo, es importante recordar que si vives en alguna de las zonas que se han visto afectadas por los fríos y heladas, las autoridades capitalinas han alertado de una serie de recomendaciones que la población debe seguir, sobre todoante riesgos como el Covid-19 y la Influenza. Entre las más importantes se encuentran las siguientes:

usar al menos tres capas de ropa;

hidratar la piel con alguna crema;

vacunarse.

Sigue leyendo:

Doble Frente Frío deja clima de -10 grados: MAPA de estados donde nevará el fin de semana

Clima bipolar activa alerta por frío en CDMX: MAPA de alcaldías que se "congelarán" este 27 de enero

Estas son las alcaldías que se congelarán este lunes 29 de enero

Seis alcaldías tendrán alerta por bajas temperaturas. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el amanecer de este lunes 29 de enero se caracterizará por sus bajas temperaturas en al menos seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y es que Milpa Alta y Tlalpan tendrán alerta naranja por registrar hasta entre 1º y 3º C, mientras que otras cuatro demarcaciones llegarán a estar entre los 4º y 6º C con alerta amarilla. Se tratan de:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Xochimilco

Clima para la CDMX este lunes 29 de enero

Este lunes no se esperan lluvias en CDMX. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Sumado a las alertas naranja y amarilla que las autoridades de la CDMX han activado, para este lunes 29 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado un amanecer de frío a fresco en el Valle de México y un ambiente templado para la tarde.

No obstante, hasta el momento, el organismo no tiene contempladas lluvias en la capital del país. Caso distinto al Estado de México (Edomex), entidad en la que el SMN tiene contemplada la probabilidad de lluvias aisladas en algunas de sus regiones. Así que si eres mexiquense, lo mejor es que no olvides tu paraguas al salir de casa.