Aficionado de Rayados relata el horror que vivió en el Estadio Corona: "Los de Santos nos atropellaron, ellos empezaron"

Un grupo de aficionados del Club de Futbol Monterrey fueron atropellados durante la noche del pasado domingo 21 de enero, cuando celebraban la victoria de su equipo a las a fueras del Estadio Corona (TSM), en Coahuila. De acuerdo con reportes de la Fiscalía del estado, los agresores viajaban en una camioneta con placas de Texas, Estados Unidos.

La agresión dejo un saldo de al menos cuatro personas lesionadas y una mujer fallecida. Ahora, las víctimas de esta agresión rompieron el silencio y relataron su versión de los hechos en redes sociales, explicando lo que sucedió en las inmediaciones del Estadio Corona. Uno de los testimonios que más ha sorprendido a los internautas es el de un joven llamado Emilio Jared, quien aseguró que sus padres fueron arrollados mientras compraban elotes.

El joven aseguró que sus padres también resultaron heridos. Foto: especial.

Joven señala que fueron atacados por aficionados de Santos

"Me atropellaron junto con mi mamá y mi papá. Los de Santos nos atropellaron, ellos empezaron", dijo el joven en un video que actualmente circula en redes sociales. No obstante, las autoridades no han confirmado que los agresores fueran aficionados del equipo Santos Laguna, el cual había perdido 2-0 ante Monterrey.

Emilio también explicó que la agresión ocurrió mientras él y su familia estaban comprando alimentos: "nosotros estábamos comiendo elotes, pero de repente se vino la camioneta y nos atropellaron", agregó el joven. Aparentemente, este suceso se dio en la puerta 7 del estadio, cuando el partido ya había terminado y los aficionados se disponían a abandonar el recinto. Hasta la escena arribaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes constataron que una mujer había perdido la vida.

Las víctimas fueron arrolladas por una camioneta con placas de Texas. Foto: especial.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

Tras el suceso, los equipos de Santos Laguna y Monterrey, así como la Liga MX y el propio Mikel Arriola - presidente del organismo - se pronunciaron en redes sociales para lamentar los hechos y solidarizarse con las familias de las víctimas. De igual manera, los equipos comentaron que se reunirán con las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades y colaborar con la justicia para que el caso quede esclarecido.

"La directiva de Santos ha estado en comunicación directa con las autoridades estatales, así como con la directiva de Rayados y con la Liga MX, para poner a disposición todos sus recursos e información recabada que ayude a esclarecer los hechos y se puedan deslindar responsabilidades", escribió la Liga BBVA en sus redes sociales.

Comunicado emitido por la Liga BBVA. Foto: captura de pantalla.

Hay dos personas detenidas

Cabe mencionar que la Fiscalía de Coahuila confirmó que al menos dos personas fueron detenidas por estos hechos violentos. Aparentemente, los detenidos tenían placas de Texas, Estados Unidos y las primeras versiones señalan que se trataría de un accidente, contrario a lo que han acusado los aficionados de Rayados.

Se espera que en las próximas horas, las autoridades brinden mayor información sobre quiénes son las personas detenidas, así como los motivos por los que ocurrió la agresión en contra de los aficionados de Monterrey.