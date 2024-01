Expulsa Morena a alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez

La alcaldesa de Manzanillo, en Colima, Griselda Martínez, acusó que el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado la expulsó de las filas de ese partido. "Ahora que me llamó Mario Delgado para 'expulsarme' de Morena. Más digna me siento", escribió la edil. Sin embargo, la dirigencia de Morena no se ha manifestado hasta el momento.

Martínez adelantó que en los próximas semanas tocará el tema a profundidad, pero aclaró que "seguiremos trabajando alocadamente para nuestra gente de Manzanillo hasta el último día. Tengan confianza, nos guiamos por principios y nunca vamos a traicionar la confianza depositada". Tras el anuncio que realizó diversas personalidades le enviaron mensajes de apoyo, pero también en contra.

Sigue leyendo

Alan Márquez va por la diputación plurinominal en Guanajuato

PRI avala precandidaturas para el Senado de la República

¿Quién es Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo?

Martínez Martínez ha sido alcaldesa de Manzanillo en dos periodos, de 2018-2021 y de 2021-2024. “No mentir, no robar y no traicionar”, es su lema en redes sociales. En días pasados, la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, pidió la renuncia del fiscal de justicia del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, pues consideró que no ha dado resultados.

La alcadesa usa sus redes sociales para realizar una cápsula en video llamada "Sin mentiras, la puritita verdad" en el que habla de diversos temas, incluso sobre lapolítica de su estado y del que fuera su partido, Morena, que según sus dichos, la expulsó.