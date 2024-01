AMLO rechaza desabasto de medicamentos en Megafarmacia

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya desabasto de medicamentos en la recién inaugurada Megafarmacia del Gobierno federal, ubicada en Huehuetoca, Estado de México.

En la Mañanera de este martes en Palacio Nacional, el mandatario mexicano fue cuestionado por la prensa con un testimonio en audio de una persona que solicitó vía telefónica a la Megafarmacia un medicamento; sin embargo, el operador le contesta que no lo lo tienen en existencia.

En la Mañanera se escuchó el testimonio en audio de una persona que solicitó vía telefónica a la Megafarmacia un medicamento. Foto: Especial

Al preguntarle la prensa si negaba que faltan medicamentos en la megafarmacia, el mandatario mexicano negó que así sea.

"Sí, niego, niego. O sea, están trabajando el director del Seguro Social; el secretario de Salud; el doctor (Alejandro Calderón) Alipi, que es el de abasto para el IMSS-Bienestar; y el general Lohmann, que es el encargado de la farmacia y de Birmex, que es la encargada de distribuir los medicamentos, la distribuidora de medicamentos, están trabajando juntos para no darle motivos a ustedes y cumplir nuestra responsabilidad con la gente, estamos metidos, ya sabemos, son temporadas de asedio a nosotros porque estamos llevando a cabo una transformación”, respondió.

López Obrador aseguró que la mayoría de llamadas de personas que ha recibido la Megafarmacia, inaugurada en diciembre- son falsas.

“¿Cómo estamos en llamadas? El mayor número de llamadas no era para medicinas, era para saber ‘oiga, me puede dar esta medicina’. ‘Sí, cómo no, a ver, tiene su farmacia, dónde está’. Y colgaban, un porcentaje importante. Mañana, digo el viernes, voy a pedir que traigan la estadística”, señaló el jefe del Ejecutivo.

