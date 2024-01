Reforma Electoral de AMLO, ¿en qué consiste?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que es un hombre de simbolísimos y actos históricos, por lo que el próximo 5 de febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, presentará un paquete de reformas que tratará de impulsar antes del fin de su administración.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra una reforma al sistema de pensiones, reforma al Poder Judicial y una Reforma Electoral, esta última representando otro intento del titular del Ejecutivo para materializar el proyecto, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) invalidara el proyecto y lo deschara.

Seguir leyendo:

Ministros y jueces a votación, de qué va la reforma judicial que propone AMLO

El mandatario aseguró que hay equipos trabajando en todas las reformas, creando un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos para facilitar "el proceso de transformación".

PAN asegura que reformas de AMLO "no pasarán"

La noticia sobre el paquete de reformas ha llegado al denominado bloque opositor, quienes aseguran que "no pasarán" ya que no están a favor del "debilitamiento de la Suprema Corte de Justicia". El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que el plan del Ejecutivo es "capturar el Poder Judicial y someterlo, por eso no acompañaremos el proyecto".

Calificó que las reformas son "una especie de distractor" ante el caso de la Agencia Notimex y que el bando blaquiazul se niega a tener "ministros carnales" declaración que se hizo en el marco de la asignación de la ministra Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Seguir leyendo:

La extorsión en el Estado de México a la baja por primera vez desde 2017

El mandatario desea que el acto donde revelará las reformas se realice en el edificio donde se aprobó la constitución liberal de 1857, porque lo considera un recinto histórico. Además de la reforma judicial, también apostará la reforma electoral, que propone recortar 3 mil 500 millones de pesos al INE.

En qué consiste la Reforma Electoral de AMLO

Para entender el proyecto, debemos trasladarnos hasta junio de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la segunda parte del denominado Plan B en materia electoral con lo que deja inválida la totalidad de las reformas realizadas por la mayoría del Poder Legislativo e impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esta nueva propuesta del presidente, se busca hacer un último intento para el denominado "Plan B" que consistía en realizar reformas a tres leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral con el objetivo de reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).

Seguir leyendo:

CDMX combate sequía del Sistema Cutzamala con inversión de 319 millones de pesos

Los principales cambios que tendría el INE consisten en su funcionamiento y facultades, así como la anidación las restricciones al presupuesto y el funcionamiento del organismo. El próximo 5 de febrero comenzará nuevamente otro episodio por el plan de reformas.