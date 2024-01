¿Por qué el frío no cruza la frontera de EU y México?

Desde noviembre del 2023, el clima gélido prevalece sobre gran parte del país, pero muchas personas han notado que en el marco de la actual tormenta invernal hay un fenómeno curioso: ¿por qué parece que el frío y la nieve no cruzan la frontera entre México y Estados Unidos?

A través de redes sociales, algunos meteorólogos han compartido mapas del la tormenta invernal, que ha provocado que Canadá y Estados Unidos se congelen y registren temperaturas muy por debajo de los cero grados. A raíz de estos mapas, las personas han notado que la masa polar parece "estacionarse" sólo en la unión americana.

Las personas han notado que la masa polar parece "estacionarse" sólo en la unión americana

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó para hoy nevadas y caída de aguanieve en algunos estados, no será en la mayor parte del país. Los estados en donde caerá aguanieve o nieve hoy son:

Chihuahua

Aguascalientes

Coahuila

Durango

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Esta es la razón por la que no cae nieve en la mayor parte de México

Aún así, la nieve no caerá en las zonas metropolitanas de esas ciudades, lo que sí ocurre en EU y Canadá. La razón por la que el frío parece no cruzar la frontera Norte de México se debe a una cuestión muy simple que explica la geografía, pues muchos de los estados se encuentran bajo la línea del trópico de cáncer y esto genera que no existan temperaturas tan bajas para que se forme la nieve, es decir que entre más cerca del Ecuador, menos frío hay, por lo que el país se aleja de la masa de aire polar de la tormenta invernal.