Detienen al "Cheche", uno de los implicados en asesinato de ciudadano indio en Viaducto

Un hombre identificado como Josué Misael “N”, alias “Cheche”, fue detenido por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México al estar vinculado con el asalto y el asesinato contra un ciudadano de la India cuando transitaba sobre el Viaducto Miguel Alemán a la altura de la colonia Algarín.

El crimen ocurrido el pasado 19 de agosto de 2023 sucedió luego de que la persona extranjera cambió divisas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM), por lo que fue seguido por criminales quienes le dispararon al negarse a entregar el dinero. Por el ataque fueron capturados también Kevin Gabriel “N” y Rocío Esmeralda “N”.

Así arrestaron a “Cheche” por su presunto vínculo al homicidio

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que lograron la captura del hombre vinculado al asalto y asesinato del turista de la India, a quien indagan como un presunto integrante de un grupo del crimen organizado:

“Resultados de trabajos de investigación, compañeros de la @SSC_CDMX cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre, posible integrante de un grupo delictivo dedicado al robo a usuarios de casas de cambios del AICM. El detenido está implicado en el homicidio de un ciudadano de la India ocurrido el 19 de agosto de 2023”, escribió Pablo Vázquez.

En el video que compartió en las redes sociales, el jefe de la policía capitalina indicó que la orden de aprehensión en contra de “Cheche” fue este martes y se llevó a cabo en el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México.

Agregó que el presunto delincuente forma parte de una célula delictiva dedicada al robo de usuarios de casas de cambio. Con base en la labores de investigación, la policía descubrió que Josué Misael “N” siguió a las víctimas mientras viajaba en un automóvil que fue identificado por medio del monitoreo de las cámaras del C5.

Pablo Vázquez dijo que “Cheche” evitó ser detectado por las autoridades y lo hacía cambiando de manera constante de residencia dentro de viviendas ubicadas principalmente en la Ciudad de México. El detenido es acusado de participar en los delitos:

Homicidio calificado.

Robo en grado de tentativa.

Asociación delictuosa agravada.

Tras el atraco y homicidio del ciudadano de la India, se filtró la conversación del autor material del crimen con su hermano donde dio cuenta que había fallado el asalto por lo que tuvo que disparar a la víctima: “¿Qué falló?”, “El güey ese no me quería dar el dinero”. “Pero estás bien hermano…ponte ver** na´mas carnal”. “Sí, hermanito”. “Va, te amo. Ya no hagas nada en un rato güey, espérate ya un año, ya relájate güey”.