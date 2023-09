Rogelio Ramírez de la O: Paquete Económico está diseñado para consolidar el bienestar social

En el último año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno Federal destinará más de 727 mil millones de pesos a los principales programas sociales, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

Al entregar el paquete económico para 2024, a la Cámara de Diputados, el funcionario federal señaló que el proyecto tiene especial énfasis en la consolidación del estado de bienestar que se ha registrado en los últimos años, con la aplicación de políticas públicas y apoyos sociales en beneficio de quienes menos tienen.

“En el 2024, se destinarán más de 727 mil millones de pesos a los principales programas sociales, como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida, Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Fortalecimiento del Sector Educativo”, precisó.

Indicó además que, se priorizan la inversión social, la conclusión de proyectos anuales que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario, así como salud, seguridad y educación para favorecer el bienestar económico y social, bajo principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el gasto.

En el Salón Verde de la Cámara Baja, el titular de la SHCP destacó logros como la recuperación de un 88% del salario mínimo o la cobertura de la Pensión a Adultos Mayores para 11.4 millones de personas con se han triplicado desde 2018, y que permitió que se redujera en 12 puntos porcentuales el nivel de pobreza.

Resaltó el combate al dispendio del gasto, a través de una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, desde la emisión de la Ley Federal de Austeridad Republicana en 2019, el sector público ha ejercido un gasto austero y honrado para llevarlo hacia las necesidades de la población.

En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hizo votos para dialogar, analizar, ponerse de acuerdo en el último ejercicio presupuestal del gobierno, y principalmente, en lograr que las propuestas que plantean, se puedan cristalizar en el beneficio de los ciudadanos.

“Nosotros hacemos votos porque este nuevo paquete, tanto de Ley de Ingresos como de Presupuesto de Egresos, acaben atendiendo a la gente que es la que pone el dinero, que regrese a esa gente para su bienestar”, expresó.

También aclaró que su bancada no busca mantener ni defender privilegios en el Gobierno Federal y tampoco en ningún otro poder.

"Yo no conozco a nadie, no es nuestro caso, no es mi caso en particular, no conozco a nadie que defienda hoy por hoy, los privilegios en alguna institución de gobierno o en algún otro poder. Me parece, se lo reconocemos con cabalidad, que una bandera de austeridad es algo en lo que tenemos que coincidir todos; no conozco a nadie que quiera defender sueldos por encima del Presidente´, lo estoy diciendo yo”, resaltó

Buenos canales de comunicación

Tras recibir el Paquete Económico 2024, la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, indicó que para la Cámara de Diputados resulta de la mayor relevancia contar con canales de comunicación directos y permanentes con el Poder Ejecutivo que permitan construir de manera democrática y plural, un paquete económico incluyente, sobre todo en el último año de la presente administración, por lo que se comprometió a realizar un debate transparente de cara a la ciudadanía y para su beneficio.

“Las y los diputados que integramos esta honorable asamblea, tenemos la obligación de conocer, analizar y realizar un debate transparente y responsable y de cara a la sociedad, mexicana que nos exige un presupuesto que contribuya a la superación de la pobreza, bien lo dijo usted señor secretario, y a la desigualdad; también que coadyuve al crecimiento económico con inclusión social y a la generación de más y mejores empleos”, indicó

Tras señalar que en su calidad de presidenta de la mesa directiva garantizará que el debate se realice en las condiciones amplias de libertad y respeto, Guerra Castillo indicó que el Paquete económico, también debe impulsar la igualdad de género y responder a las obligaciones del Estado en salud, seguridad, educación, infraestructura, ciencia y tecnología, medio ambiente, seguridad social, turismo sin olvidar al campo mexicano.

“El Paquete Económico es sin duda alguna, el instrumento financiero más importante del país, que refleja la visión de un proyecto de nación y cuyo impacto tiene consecuencias a largo plazo y de ahí, las decisiones que se tomarán en esta discusión del presupuesto, son de gran relevancia que tendrán repercusiones para todas las familias mexicanas, sobre todo también para nuestras comunidades y nuestras regiones de todo el país”, aseguró.

El Proyecto de Presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación será turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictaminación para que se apruebe antes del 15 de noviembre.

