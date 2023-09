David Monreal presume finanzas sanas y cero deuda en su Segundo Informe de Gobierno en Zacatecas

David Monreal Ávila, gobernador del estado de Zacatecas rindió este viernes su segundo informe de gobierno teniendo como escenario el Palacio de Convenciones a donde asistieron habitantes de colonias, barrios y comunidades de todo el estado, además de las autoridades de los 58 municipios y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial.

Resaltando los cambios de su gobierno alineado a la política de la Cuarta Transformación, el mandatario estatal enumeró las 100 acciones más representativas con las que considera se modificará el futuro de Zacatecas.

Presume austeridad en su gobierno

La austeridad en la administración pública, fue uno de los rubros que más interés ha puesto el gobernador Monreal Ávila, así lo señaló en su mensaje, con la finalidad de evitar el crecimiento de la deuda pública y nuevos instrumentos crediticios para la entidad.

Habló de las finanzas que ha manejado en el estado Foto: Especial

Por ello, se recortó el gasto del gobierno además de crear una bolsa de recursos a la que se le denominó “Fondo de Estabilización Financiera”, con una reserva de 362 millones de pesos; el mandatario aseguró que durante su administración no adquirirá más deuda para la entidad: “Administrar con austeridad y no aumentar en ningún caso la deuda pública, hoy a pesar del ambiente económico adverso, de la caída de las participaciones, de las condiciones financieras desafiantes, les informo, que no hemos claudicado, seguimos administrando con eficiencia los recursos de las y los zacatecanos, no hemos pedido deuda, ni de corto plazo, ni de largo plazo, no hemos solicitado adelanto de participaciones, es más, no quiero que le fíen al gobierno, tenemos finanzas sanas en Zacatecas”, informó el gobernador Monreal Ávila.

Paz en la entidad

Dentro del apartado de Paz Social, el mandatario reconoció al general Arturo Medina Mayoral quien asumió el cargo de Secretario de Seguridad Pública del estado el 1 de Febrero de este año, sus resultados y cariño por Zacatecas han permitido cambiar la brújula de la estrategia en la materia, lo que a decir del gobernador David Monreal, permite pronosticar que al final de su administración entregará un estado más seguro.

"Y tengo mucha confianza en que con todo este trabajo, la comunión social, la responsabilidad pública, pronto, muy pronto, Zacatecas va a volver a ser un estado apacible, en Zacatecas vamos a poder disfrutar de nuestras calles", recalcó el mandatario de Zacatecas.

Felicita a Sheinbaum

Para finalizar su mensaje, David Monreal envió sus felicitaciones a la nueva Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y le ofreció su respaldo; en primera fila se encontraba su hermano, el senador con licencia Ricardo Monreal, quien aplaudió el mensaje:

“Y desde aquí saludamos con entusiasmo y alegría, la victoria de la compañera Claudia Sheinbaum Pardo (…) Que se oiga fuerte y claro, en Zacatecas seguiremos por la ruta de la transformación”, declaró Monreal.

Luego de rendir su mensaje, el mandatario entregó implementos agrícolas, patrullas y equipo de seguridad pública, además de maquinaria para incrementar la capacidad de construcción de Obra Pública, desazolve y limpieza.

DRV