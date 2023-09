UNAM: ¿quiénes son las cinco mujeres que compiten por la Rectoría?

Apenas dos días después de haber concluido el registro de las y los candidatos a competir por la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2024-2027, la Junta de Gobierno reveló la lista de las personas que formalizaron su intención y entregaron la documentación requerida en tiempo y forma, de acuerdo con la convocatoria emitida el pasado 21 de agosto. Son al menos 17 destacadas figuras en sus respectivos campos las que buscan suceder al rector saliente, Enrique Graue Wiechers, quien dejará el cargo en noviembre próximo tras dos periodos al frente de institución.

Poco después de las 7:00 horas de este miércoles, fue revelada la lista de las personas que cumplieron los requisitos: entregar su curriculum vitae, una semblanza profesional, un proyecto de trabajo para el periodo 2023-2027 y una síntesis del mismo, documentos que están a disposición de la comunidad universitaria en la página web de la Junta de Gobierno. Entre los perfiles se encuentran investigadores como Héctor Hernández Bringas, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; Ambrosio Velasco Medina, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y Sergio Alcocer, del Instituto de Ingeniería.

Enrique Graue, rector saliente de la UNAM. Foto: Especial

¿Quiénes son las cinco mujeres que buscan la Rectoría?

Aunque la lista está colmada por perfiles masculinos, en la competencia por la Rectoría ya sonaban algunos perfiles femeninos, entre ellos Patricia Dolores Dávila, dos veces directora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y actual secretaria de Desarrollo Institucional, así como la socióloga y directora de la Coordinación de Humanidades, Guadalupe Valencia; no obstante, se sumaron otras tres académicas a la contienda para convertirse en la primera rectora en la historia de la Máxima Casa de Estudios: Laura Susana Acosta Torres, María Esperanza Martínez Romero y Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel.

Laura Susana Acosta Torres

Desde 2017, Laura Acosta es la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, ubicada en la comunidad de San Antonio de los Tepetates, en el estado de Guanajuato, cargo al que habría que renunciar en caso de ser elegida como rectora para el periodo 2024-2027. Con 44 años de edad, es Cirujana Dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM; además, obtuvo el grado de Doctora en Ciencias.

De acuerdo con su semblanza profesional, es profesora de carrera titular “B” de tiempo completo e investigadora nivel I del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). Desde junio de 2022 funge como miembro del Consejo Rector del Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Guanajuato. Ena su plan de trabajo, pretende enfocarse en "atender las necesidades psicoemocionales de la comunidad universitaria. Trabajar y cumplir en la atención y sanción de todos los casos de violencia de género y demás tipos de violencias, promover el respeto por las mujeres y el trato digno para todas las personas".

Laura Susana Acosta Torres. Foro: Gaceta UNAM

Patricia Dolores Dávila Aranda

Nacida en el otrora Distrito Federal, Patricia Dávila, de 68 años, es uno de los perfiles más sonados para hacerse con la Rectoría. Actualmente se desempeña como secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM y es Investigadora Titular “C” de Tiempo Completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala. Estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa; se graduó como Maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y obtuvo su doctorado en Iowa State University, en Estados Unidos.

De acuerdo con su proyecto de trabajo, consideró seis ejes de acción: Docencia e investigación como el sustento de la Universidad, el bienestar de la comunidad, la internacionalización;?equidad,?responsabilidad social, así como?normatividad y administración. También destaco defender la autonomía universitaria "de manera decidida, abierta y valiente, como un derecho ganado que nos permite ejercer la libertad de pensamiento y de acción, para tomar decisiones responsables y conscientes por el bien de la Universidad y del país".

Patricia Dolores Dávila Aranda. Foto: DGCS-UNAM

María Esperanza Martínez Romero

A decir de la académica, "la UNAM es la playa y yo un granito de arena. Soy UNAM: ésta me forjó y me sustenta", pues cursó sus estudios de licenciatura en el Instituto de Investigaciones Biomédicas; luego, la maestría y doctorado en el hoy conocido Centro de Ciencias Genómicas (CCG), donde trabaja como Investigadora Titular C. También es Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde enero de 2022. En 2020 fue reconocida con el premio L’Oreal-UNESCO por su trabajo sobre el uso de bacterias benéficas para las plantas con el fin de mejorar la productividad agrícola.

Entre sus propuestas de trabajo destacan la eficiencia y calidad educativa, la revisión del proceso de selección de alumnos; la eficiencia en trámites; campañas de salud; sustentabilidad y respeto al ambiente; seguridad, cuidado de las instalaciones, previsión ante desastres, presupuesto y la defensa de la asignación del presupuesto federal, así como un análisis del mismo y la atención a las relaciones y salarios del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

María Esperanza Martínez Romero. Foto: Plenilunia

Guadalupe Valencia García

Guadalupe Valencia es Doctora en sociología por la UNAM y maestra en Sociología Política por el Instituto Dr. José Ma. Luis Mora y licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). Desde 1993 es investigadora titular C de tiempo completo, definitiva, en el programa de estímulos al rendimiento de la UNAM, e Investigadora Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

Oriunda de la Ciudad de México, actualmente es directora de la Coordinación de Humanidades. De acuerdo con su plan de trabajo, tiene como propósito el pleno ejercicio de la autonomía universitaria. Destacan siete ejes de acción para su eventual periodo al frente de la Máxima Casa de Estudios, entre ellos: docencia y formación de jóvenes, investigación y generación de conocimientos de cara a la sociedad, perspectiva de género, una reforma institucional para un mejor gobierno, así como la difusión de cultura y divulgación del conocimiento.

Guadalupe Valencia García. Foto: DGCS-UNAM

Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel

La catedrática de la Facultad de Artes y Diseño, de 66 años, aspira a la Rectoría de la UNAM con la preponderancia de la autonomía, la revisión, actualización y expansión de todos los programas de salud; fortalecimiento y actualización de la planta docente, así como de la educación continua, abierta y a distancia y de la investigación universitaria.

De acuerdo con su semblanza, Vilchis Esquivel pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel II desde 2017. En su formación, con Licenciaturas en Diseño Gráfico, Filosofía y Psicología; también cursó una Maestría en Comunicación y Diseño Gráfico y Doctorados en: Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia; Filosofía en la UNAM, Docencia en Artes y Diseño en la UNAM y Doctorado Honoris Causa en Filosofía Educativa por el Consejo Iberoamericano de Uruguay, 15 Diplomados y 60 cursos especializados.

Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel. Foto: UNAM

Cabe recordar que será hasta el jueves 12 de octubre cuando la Junta de Gobierno anuncie los nombres de las personas que, tras la auscultación, valoración y deliberación correspondiente de la documentación presentada, "reúnan las mejores cualidades para ocupar la Rectoría durante el periodo 2023-2027". Once días después, el lunes 23 de octubre, comenzarán las entrevistas a las y los candidatos para designar al nuevo directivo de la UNAM, que habrá de ocupar el cargo en noviembre.