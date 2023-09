Por segunda ocasión, Héctor Hernández Bringas va por la rectoría de la UNAM

Héctor Hernández Bringas, investigador titular C del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que por segunda ocasión decidió sumarse a la candidatura por la rectoría de la máxima casa de estudios.

En entrevista con El Heraldo de México, expresó que su propuesta se basa en el fortalecimiento académico, en los avances en la transparencia, avances en la participación, teniendo en claro que se trata de una institución académica y no política.

“La universidad tiene que ver con criterios académicos y no estoy de acuerdo con algunos que la politizan”, sostuvo.

Asimismo, añadió que hay otros candidatos que se encuentran dentro del gabinete del actual rector, Enrique Graue, quienes buscan darle continuidad a lo que ha estado viviendo la universidad durante los últimos 25 años.

El investigador señaló que es de suma importancia seguir defendiendo la autonomía de la universidad, sin embargo, considera que esto no significa que se aleje de la sociedad ni de los poderes del estado, pues el gobierno federal merece todo el respeto por parte de la UNAM.

“La universidad tiene que abrir mecanismos de colaboración con el Estado Mexicano, porque así se logra que colaboren las dos partes con proyectos que tengan que ver con la mejoría del país”, manifestó.

Respecto al trabajo que ha realizado el actual rector, Enrique Graue, en los últimos ocho años, dijo que ha hecho un buen trabajo, pues recalcó que supo manejar en buena manera cómo se vivió la pandemia dentro de la Universidad Nacional, a pesar de ello, consideró que la universidad no tuvo una posición institucional firme.

Sobre la posición de la universidad entre las 100 mejores de todo el mundo, Hernández Bringas dijo que existen muchos ránkings, pero es necesario no tomarlos tanto en cuenta porque se cae en la autocomplacencia.

“La realidad está en los salones de clase, en los CCH, en las preparatorias, yo he sido profesor en ese nivel y los salones están saturados, los jóvenes en malas condiciones, los baños están sucios… No nos podemos vanagloriar diciendo que la universidad se encuentra entre las 100 mejores de todo mundo, cuando las instalaciones no están en buenas condiciones”, subrayó en la entrevista.

Finalmente, recalcó que la universidad no puede vivir un proceso electoral para definir quién será el rector, puesto que eso haría que la máxima casa de estudios se vuelva una instancia más.

“No podemos vivir procesos electorales, porque eso le toca a los partidos políticos, eso no le toca vivir a la universidad, pero sí creo que debe de haber más participación de la comunidad académica en la designación del rector", concluyó.