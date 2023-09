Libros de texto gratuitos: una asociación civil obsequia a docentes 13 manuales para complementar la enseñanza en primaria

La asociación civil Educación con Rumbo presentó 13 manuales de apoyo para educación básica en nivel primaria, dichos materiales fueron realizados con el objetivo de crear una estrategia de apoyo a los docentes y a los padres de familia, estos servirán para saber cómo guiar a los y las estudiantes, generando aprendizajes sustantivos en temas de lecto-escritura y lógica matemática.

En conferencia de prensa, Patricia Ganem Alarcón, coordinadora del área de investigación educativa en Educación con Rumbo, explicó que estos materiales se complementan con los libros de texto gratuitos que entregó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Por ahora solo tenemos estos manuales para primaria, porque los libros de la SEP de secundaria no se manejan por proyectos, los libros que están llegando a cada secundaria solo son contenidos”, señaló.

Exígen estándares mínimos de calidad

Ganem Alarcón, informó que los manuales realizados por dicha asociación civil, están basados en los estándares mínimos internacionales de acuerdo a cada grado escolar, además, estos generan una dosificación curricular al identificar los proyectos concretos que cumplen con cada uno de los aprendizajes deseados dentro de los libros “Nuestros Saberes” y los tres libros de proyectos de aula, escuela y comunidad.

“Para la realización de los manuales estuvieron involucrados especialista, pedagogos, correctores de estilo y maestros que fueron los que nos ayudaron a hacer la selección de los contenidos y las páginas de los libros, ellos nos prestaron sus ojos para que fuéramos ubicando los contenidos en los libros que repartió la SEP”, dijo.

En tanto, Paulina Amozurrutia Navarro, líder de Educación con Rumbo, sostuvo que no están en contra de ninguna reforma educativa, pues han hablado en diferentes ocasiones que es vital y necesaria, sin embargo, se oponen al hecho de que esta se realizó sin la participación de los diversos sectores.

“Apoyamos las actualizaciones de los materiales educativos, pero no que se haga fuera de la ley, lo decimos claramente, los libros son ilegales, no cumplen con la normatividad de la Ley General de Educación, y es por eso que no los damos como válidos”, manifestó.

Finalmente, dijo que la realización de estos materiales es para apoyar a los profesores para que puedan sacar lo mejor de cada uno de ellos, “de ninguna manera estamos en contra de mejorar la forma de educar, pues coincidimos que se necesitan transformar las prácticas del aula”.

