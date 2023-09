SEP: ¿Habrá clases el viernes 15 y sábado 16 de septiembre?

Con la cercanía de las Fiestas Patrias cada vez son más los millones de mexicanos que se cuestionan sobre si habrá días festivos en las escuelas de educación básica, así como en los trabajos. Y es que en 2023 la conmemoración por el Grito de Independencia será el sábado 16 de septiembre, un día que ya es descanso obligatorio en las instituciones educativas de México, por lo que los alumnos sí deberán acudir a sus clases el 15 de septiembre.

Al respecto, la Secretaría de Educación (SEP) informó que no habrá puente durante la primera quincena del mes, con motivo de las Fiestas Patrias. Los alumnos de educación básica deberán acudir a clases el 15 y el 18 de septiembre, como normalmente lo hacen. No obstante, el calendario escolar señala que el 15 es una fecha de “reflexión para días conmemorativos”.

Los menores deberán acudir a sus clases el 15 de septiembre. Foto: cuartoscuro.

¿Los empleados tendrán que ir a trabajar el 16 de septiembre?

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo sí considera el 16 de septiembre como un día feriado, por lo que los empleados que trabajen el sábado tendrán la posibilidad de descansar o acudir a sus empleos, pero en caso de hacerlo, deberán recibir una compensación equivalente al triple de su salario, esto por trabajar un día feriado que además es durante el fin de semana.

Los trabajadores que sean obligados a trabajar el 16 de septiembre y no reciban el triple de su salario podrán acudir ante la Secretaría del Trabajo y denunciar a sus empleadores, ya que no cumplir con lo estipulado en Ley Federal del Trabajo puede conllevar sanciones económicas para las empresas. Esta recomendación la hacen las autoridades a trabajadores que prestan sus servicios a fábricas y restaurantes, ya que son los más afectados, no obstante, aplica para cualquier persona que sea empleada de una empresa.

La empresas están obligadas a pagar más a sus trabajadores. Foto: especial.

¿Qué se conmemora el 15 y 16 de septiembre?

Cada 15 de septiembre los habitantes del país se reúnen en las plazas y centros principales de las ciudades, para conmemorar un aniversario más del Grito de Independencia. Esta acción recuerda al cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a levantarse en armas en contra del dominio español en 1810.

Aunque, el Grito de Independencia tuvo lugar la madrugada del 16 de septiembre de 1810, por decreto presidencial los mexicanos lo celebramos la noche del 15. Por ello, el 16 de septiembre se conmemora oficialmente el Aniversario del inicio de la lucha de Independencia, con un desfile militar.

SIGUE LEYENDO

Bobby Pulido y la Sonora Dinamita: ¿Dónde y cómo disfrutar los conciertos en la Miguel Hidalgo el 15 de septiembre?