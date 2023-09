¿Quién es Óscar David Lozano, el próximo director de la empresa Tren Maya?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el general Óscar Lozano Águila será el nuevo encargado de la empresa "Tren Maya", una de las obras estrellas de su sexenio. Esto, luego de la renuncia de Javier May al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Durante la conferencia matutina de este 4 de septiembre, el primer mandatario agradeció la labor de May y confirmó que ahora irá en busca de la gubernatura de Tabasco.

En su discurso, AMLO no perdió la oportunidad para aplaudir la labor de los ingenieros militares. En este sentido, reconoció la participación del nuevo responsable de la empresa.

El general Óscar David Lozano Águila es originario de la Ciudad de México y tiene una Licenciatura en Administración Militar por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. En su carrera militar, cuenta con el grado de general de brigada intendente Diplomado de Estado Mayor. De acuerdo con López Obrador, Lozano Águila ya había trabajado previamente en el Tren Maya.

Sin embargo, ahora oficialmente ya se convirtió en el director general de la empresa pública Tren Maya S.A. de C.V. por designación del titular de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Luis Crescencio Sandoval.

Este lunes, el presidente López Obrador explicó que hay un decreto con el objetivo de formalizar la transición del Tren Maya del Fonatur a la Sedena. Desde Palacio Nacional, el presidente de la República argumentó que esto se hace para "proteger" las obras creadas con el dinero del pueblo.

Esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación público-privada, no, dijo el primer mandatario.