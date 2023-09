AMLO llama a paisanos en EU a no votar por políticos que ataquen a los migrantes: "Somos más de 40 millones"

El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a la época electoral los ataques y declaraciones de políticos de Estados Unidos contra México, “hay competencia a ver quién dice más barbaridades”. En la conferencia de prensa matutina, afirmó que los políticos estadounidenses que hablan mal de nuestro país no les va bien, como es el caso del senador Bob Menéndez, acusado de aceptar sobornos.

Destacó la buena relación que se mantiene con el gobierno que encabeza el presidente Joe Bien para abordar problemas que enfrentan ambos países como la migración, la seguridad y el narcotráfico, además de consolidar la economia y el comercio.

“Como vienen las elecciones en Estados Unidos, pues hay una especie de competencia a ver quién dice más barbaridades, quién es más atrevido para amenazar a México, culpar a México con juicios temerarios. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no tomar en serio esas declaraciones. Son disparates. Es politiquería, ni siquiera es política”, reiteró.

El titular del Ejecutivo federal pidió a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, que no voten por candidatos que hablen mal de los migrantes o que apoyen programas que ataquen a este sector vulnerable de la población. "Somos más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Después está Puerto Rico con cinco millones y luego nuestros hermanos cubanos con cuatro millones", insistió.

Apuntó que ante el ataque de los medios en Estados Unidos, deben orientar a los ciudadanos “para que tengan más información, que no los manipulen. Y ya se ha avanzado bastante”. Por último, aplaudió la función que han tenido las redes sociales, para que las personas que viven en otros países puedan ver cómo son las cosas en México "y que sepan que todo se está exagerando".

AMLO criticó las declaracines y las posturas políticas de Bob Menendez

FOTO: Archivo

AMLO prepara reunión con cancilleres de Latinoamérica sobre migración

El presidente López Obrador dijo que México está convocando a una reunión con cancilleres de diez países expulsores de migrantes, para trabajar en un plan conjunto de ayuda y desarrollo en el que se atienda las causas del fenómeno. Además, explicó que el planteamiento final se presentará a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Dijo que el encuentro con los cancilleres de países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica se celebrará en los próximos diez días.

“Sí, hay mucha migración, es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Colombia. Nos vamos a unir, a analizar las causas, cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos. Y nosotros ya hemos probado que sí hay opciones, que hay oportunidades, que se puede lograr que la gente no abandone sus lugares de origen, a sus familias. Repito, el que migra lo hace por necesidad, no por gusto”, explicó.

Señaló que se tiene que evitar que se incrementen los flujos migratorios, por los riesgos que eso implica. “No es un asunto de México nada más, es un asunto estructural y hay que enfrentarlo de esa forma. Por eso vamos a tener esta reunión con los cancilleres. Yo creo que en los próximos 10 días vamos a tener esta reunión”, apuntó.

“Hicimos un análisis, nos reunimos y decidimos invitar a los cancilleres, a los gobiernos de diez países para hacer un análisis de la situación. Y tenemos una propuesta que queremos hacerles”

Los diez países intentarán encontrar soluciones para el problema migratorio

FOTO: Archivo

AMLO presume inversión extranjera en México

El mandatario federal también presumió que en el primer semestre de este año se consiguió un nuevo récord en Inversión Extranjera Directa, con 30 mil millones de dólares, alque que "no tiene precedente en toda la historia".

“¿Saben cuánta inversión extranjera llegó en el primer semestre de este año? 30 mil millones de dólares. Récord, no hay precedente. 30 mil millones de dólares”

López Obrador criticó que "los adversarios piensan que la inversión extranjera que ha recibido México se empezó a gestar de manera natural, por el traslado de empresas a México, que fue algo espontáneo. No, tuvo que ver con el que se haya reafirmado el tratado, en los tiempos del presidente Trump. Fue un trabajo que hicimos, no fue fácil, nada más que eso no lo toman en cuenta”, dijo.

Destacó que en la negociación con Trump, que inicialmente quería cerrar la economía de Estados Unidos, también quiso excluir a Canadá, pero México intercedió por los canadienses, para lograr la firma del tratado comercial entre los tres países, conocido como T-MEC.

Además del T-MEC, dijo que está surtiendo efecto su propuesta que hizo a EU de iniciar a sustituir las importaciones de Asia y fortalecer el mercado en Norteamérica.

AMLO habló sobre la importancia de la firma del TMEC, durante la administración de Donald Trump

FOTO: Archivo

“Entonces, todo eso es lo que ahora se está cosechando. Claro, los empresarios estadounidenses han sido los principales promotores de esta mudanza de empresas hacia México porque se había llegado al extremo de que un chip, un semiconductor para poder tener un electrodoméstico habría que traerlo de Asia. Entonces, cuando un consumidor quería comprar un refrigerador en Estados Unidos tenían que esperar hasta seis meses o un año”, finalizó.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña