Confirman que Montserrat Juárez murió en un departamento de la colonia Anáhuac, desapareció en Edomex

Durante las primeras horas del sábado 24 de septiembre, usuarios de las redes sociales informaron sobre un supuesto caso de feminicidio, donde una mujer perdió la vida en un departamento de la colonia Anáhuac I, cuyo cuerpo fue trasladado hasta la planta baja por un policía y otros sujetos no identificados.

A través de un perfil de Twitter identificado como @rbongil, vecinos informaron que "desde hace más de un año se denunció la violencia ejercida por un sujeto hacia su pareja", misma que supuestamente terminó el día de ayer con una golpiza que le arrebató la vida. Fue identificada como Montserrat Juárez Gómez.

También se compartió en las redes sociales una ficha de búsqueda, donde se le identifica con el mismo nombre, con una edad de 25 años y fecha de desaparición del 7 de julio de 2022, con un reporte por parte de sus familiares el 10 de marzo de 2023. Montserrat nació en 1997, y habría desaparecido en la colonia Estrella Oriente, municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzó un comunicado en el que aclararon que fue un hombre de 53 años quien informó que su presunta nuera se había supuestamente desvanecido. Agregaron que durante las primeras pesquisas, el cuerpo de Montserrat no contaba con signos de violencia.

El padre de Montserrat informó que la familia identificó el cuerpo, mismo que se mantiene en la GAM-6 donde la Fiscalía de Feminicidios se hace cargo de la investigación, a pesar de que se dio a conocer que el supuesto familiar se haría cargo de los trámites funerarios.

Por otra parte, se reveló que hay dos personas detenidas por el caso de la muerte de Montserrat Juárez Gómez. Supuestamente se trataría del hombre que reportó su muerte, César "N", además de la pareja, identificado como Sean Alejandro "N". Son padre e hijo.

"Fue un feminicidio, nuestras autoridades no hacen nada, ni con mi hija ni con muchos feminicidios más, mi hija se agrega a un número más a las estadísticas. Me siento impotente de no poder haber hecho algo por mi hija, ahora me la entregan muerta. Siempre estuvo bajo amenaza, mi hija estuvo protegiéndonos, tal vez a nosotros", dijo su padre.