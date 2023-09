VIDEO: exhiben a policía por arrastrar a un perrito con su motocicleta, exigen ayudar al animal y procesar al responsable

Circula en redes sociales un caso más de crueldad animal que ha indignado a internautas, esta vez en contra de un perrito que fue arrastrado por las calles del estado de Veracruz. El caso de maltrato ocurrió el pasado martes 19 de septiembre en el municipio de Jalacingo y, de acuerdo con las imágenes difundidas, el responsable es un elemento de la policía municipal, quien amarró al animal con un lazo a su motocicleta.

A través de TikTok, la usuaria África Aguilar denunció las acciones de la policía municipal. En el video de tan sólo 20 segundos es posible apreciar a dos elementos de la policía municipal mientras circulan por una calle del municipio veracruzano. Uno de ellos lleva a un perro amarrado a su motocicleta por el cuello al tiempo que pisa el acelerador y, pese a los esfuerzos del "lomito" por liberarse, intenta seguir el paso para no terminar ahorcado y con las patitas lastimadas. Detrás de ellos va otro uniformado, pero sólo se limita a observar.

Exigen justicia por el "lomito" maltratado en Jalacingo

"Hago un llamado a nuestro presidente municipal, Roberto Perdomo Chino, para que se sancione y se tomen las medidas correspondientes", exhortó la internauta en su publicación. De acuerdo con el Artículo 264 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, "al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal causándole sufrimiento o heridas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo".

El video también fue compartido por Leticia Varela, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quien a través de su cuenta de X, antes Twitter, recordó un caso de maltrato ocurrido en marzo pasado, cuando dos policías arrastraron a un perro en la parte trasera de una patrulla en la colonia Patria Nueva en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas: "A algun@s policías de Veracruz les gusta “arrastrar” a En marzo ya había sucedido, y ahora captan a elementos que arrastran a un perro desde su motocicleta Sucedió en el Municipio de Jalacingo", escribió la funcionaria.

En las publicaciones, usuarios se manifestaron en contra de la crueldad animal y exigieron justicia por el perrito, sobre el que no se sabe su estado de salud: "Esto si es grave, maltratar a un animal que no puede defenderse. Eso es perder todos los valores humanos, terrible"; "Súper identificable. Que se le exija, que se le señale, que cualquier peatón que observé está salvajada le reclame"; "Que vergüenza!! Autoridades violentas y crueles. Esto no puede quedar impune", fueron algunos comentarios de repudio en redes sociales. Hasta el momento, ni las autoridades ni el Ayuntamiento de Jalacingo se han pronunciado al respecto.

