Empresarios y comerciantes del Edomex piden cero tolerancia a ambulantes en el Tren interurbano

Los comerciantes y transportistas del Estado de México exigieron a las autoridades estatales y municipales cero tolerancia al ambulantaje y a los taxis pirata en las áreas limítrofes de las cuatro estaciones del Tren Interurbano México-Toluca, "El Insurgente".

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, Jorge Luis Pedraza señaló que a cinco días de la operación del tren ya empezó el fenómeno de la repartición de espacios para el comercio informal afuera de las estaciones, así como la instalación de bases ilegales de taxis que pretenden dar el servicio, en la zona de la estación Pino Suárez.

En conferencia de prensa señaló que permitir la operación del ambulantaje y bases pirata del transporte público en las inmediaciones del Interurbano son detonantes de la inseguridad. Destacó que sí desde el arranque del nuevo sistema de transporte masivo se permite el ambulantaje y la informalidad, "bajo el escudo de la pobreza con puestos aguas frescas y chalupas, le van a seguir los de calcetines o gorras y luego va a llegar el narcomenudeo y las refacciones robadas".

“Las bases piratas, el que el transporte público no regulado se sienta con la libertad de poder acceder, solo genera que no haya control de quién está cargando pasaje o que están dejando ahí. También tenemos identificado quién está repartiendo los puestos en la zona de Pino Suárez; una camioneta estaba haciendo un croquis, para ver quién se queda con qué espacio; y no lo vamos a permitir, desde nuestra trinchera lo vamos a defender, porque nos merecemos una ciudad digna”, dijo.

El presidente de la Canaco dijo que los gobiernos municipales del tramo por el que corre el Tren interurbano deben atender la problemática. “Los gobiernos municipales son coparticipes y corresponsables de esta situación, presidentes municipales, directores generales, policías estatales y municipales; ellos tienen que atenderlo”.

En tanto Odilón López, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, en el Edomex señaló que existe un decreto federal y estatal que establece que sobre el corredor del tren interurbano no puede haber ambulantes, ni bases de transporte público, ni piratas. Dijo que un sistema de transporte masivo como el Tren Interurbano transforma al Edomex, con beneficios de movilidad, calidad del medio ambiente y desarrollo económico, pero esto se debe realizar con orden.

Aseguró que también en las Lerma se ha observado presencia de ambulantes. “No se puede justificar que hay un problema económico y dejar a los ambulantes, tener problemas de delincuencia, narcomenudeo y homicidios”, cuestionó. El dirigente de Canapat señaló que con casi 52 mil usuarios el sábado pasado, el Tren interurbano no representa una competencia para el transporte público concesionado del Edomex. Por el contrario es una oportunidad económica, de orden y seguridad.

Precisó que actualmente suman 33 empresas urbanas y suburbanas, 6 de taxis y 23 de servicios foráneos con rutas autorizadas para abastecer de pasaje al tren. Odilón López señaló que espera que las autoridades federales y estatales cuiden el Tren Insurgente; “así que autoridades municipales, recuerden que la corrupción se da, no solo de acción, sino de omisión”.