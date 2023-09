VIDEO: conductor enfurecido embiste a un policía en pleno Paseo de la Reforma

Un policía fue arrollado por un automovilista sobre Paseo de la Reforma. Los hechos ocurrieron la mañana de este 18 de septiembre, frente a la Iglesia de San Hipólito, en la alcaldía Cuauhtémoc. El suceso quedó documentado gracias a testigos que presenciaron los hechos y posteriormente los difundieron en redes sociales, donde la material audiovisual se volvió popular durante las primeras horas de este lunes. Hasta ahora, las autoridades oficiales no han emitido un comunicado por los hechos, por lo que se desconoce la causa por la que el conductor del vehículo privado atropelló al uniformado.

En las imágenes que circulan en X -antes Twitter- se observa a un elemento de la Policía Auxiliar frente al cofre de un vehículo, marca KIA. Aparentemente, el uniformado le está pidiendo al automovilista que detenga su unidad, pero el conductor del carro acelera y atropella al oficial. Rápidamente, otros policías que se encontraban en la zona se acercaron para auxiliar a su compañero, quien quedó tendido sobre el asfalto. De igual manera; peatones que caminaban por el área se mostraron asombrados ante el actuar del agresor.

Internautas pudieron capturar las placas del agresor. Foto: captura de pantalla.

Internautas tunden a conductor que arrolló a un oficial

Cabe mencionar que el conductor del KIA consiguió escapar sin ser detenido. No obstante, decenas de internautas exigieron a las autoridades que el hecho no quede impune y difundieron información del dueño del automóvil el cual tiene placas MCX-239-A. De acuerdo con usuarios de internet, el conductor involucrado en este percance vial tiene tres infracciones sin pagar, una de las cuales sería por haberse estacionado en un sitio no permitido. También, recordaron que atacar a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es un delito que es penado en la capital del país.

"La verdad, si tienen cámaras en toda la ciudad y se puede hacer seguimiento desde el C5 porque seguir haciendo esa tontería de pararse frente al auto"; "Tentativa de homicidio, a la cárcel"; "Mientras el castigo a este tipo de agresiones no sea cárcel sin derecho a fianza van a seguir atropellando a estos pobres compas que nadie respeta"; "Urge las foto multas... pero de varios miles de pesos y retiro de licencia"; y "al parecer no cuenta con Tarjeta de circulación vigente, tiene adeudos y no puede verificar", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.

Internautas identificaron al conductor por las placas de su auto. Foto: captura de pantalla.

En México si un ciudadano golpea o agrede a un policía, es probable que las autoridades califiquen la agresión como delito de atentado y lesiones. Aunque no esto no es grave, si puede tener consecuencias como multas. En la CDMX quienes agredan a un oficial pueden hacerse acreedores a una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir de mil 924 pesos a los dos mil 886 pesos.

