Alumnas de CECyTEM Coacalco protestan por el acoso escolar de los maestros y piden justicia

Alumnas del turno matutino y vespertino del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) en el plantel Coacalco comenzaron a protestas en contra de un profesor que supuestamente ha estado acosando a las estudiantes con diversos comentarios incómodos durante las clases.

A través de diversos comunicados en las redes sociales, específicamente en el perfil de Cecy Tendedero, subieron fotografías y videos de las protestas dentro y fuera de la escuela, mismo al que se sumaron las madres de las víctimas afectadas, quienes fueron a reclamarle directamente al profesor.

Videos muestran al sujeto completamente cubierto de la cara con una sudadera, y no dio la cara en ningún momento. Ante los reclamos, alumnos y otros trabajadores del plantel ayudaron a sacarlo del lugar para presentarlo ante las autoridades correspondientes y enfrente las denuncias.

Madres y padres se unieron a las protestas. Crédito: Facebook Cecy Tendedero

CECyTEM inicia protesta

El 14 de septiembre de 2023 entraron en protesta las alumnas del plantel, respaldadas por sus compañeros, así como madres de familia. A través de diversos mensajes en las redes sociales, indicaron que se debió a que uno de sus profesores, a quien identificaron como estuvo haciendo comentarios de acoso en contra de las estudiantes desde que comenzó a impartir clases.

Algunos de los comentarios identificados por las víctimas fueron: "No se toque los labios porque se me antoja" , "¿Ya la encontraron con las patas en el hombro?", "Le recomiendo el hotel Squadra", "¿Qué se siente amamantar?", "¿Usted sabe cuál es el beso del monaguillo?", "Muévalas como las mueve en la noche", "No se comporté de esa manera, si no después va a abrir fácilmente las piernas".

Las alumnas cerraron el plantel.

Crédito: Facebook Cecy Tendedero

Por esta razón, las mujeres del plantel se unieron para ir con los directivos y encontrar una solución. Aseguraron que no funcionó, pues la subdirectora les pidió discreción sobre el tema, y prometieron supervisar al profesor en sus clases, además de exponer en una carta, razones suficientes para despedirlo. Aquello no habría sido implementado por las autoridades correspondientes, así que comenzaron a levantar la voz con protestas.

Estos fueron algunos de los carteles que pudieron verse en la protesta:

" Por qué esperan a que de un piropo y acoso llegue a una violación o desaparición "

" " CECyTEM Coacalco apoya el acoso de un profesor "

" " Esto sí es pelear como niña. Dejen de proteger a un acosador CECyTEM ".

". "Somos las voces que nunca se callaran hasta que se haga justicia"

"CECyTEM pide discreción sobre el acoso hacia mis compañeras"

El maestro fue trasladado en una patrulla de la policía de Género. Crédito: Google Maps

Los reclamos dieron resultados a las 10:40 del día 14 de septiembre. A las 11:30 fue resguardado hasta la llegada de las autoridades correspondientes. A las 12:10 finalmente fue sacado del plantel, custodiado por otros alumnos y por trabajadores para entregarlo a las autoridades, quienes lo subieron a una patrulla de la Policía de Género del Estado de México.

Ahora, llaman a un paro total de labores, el objetivo es que se remuevan a los profesores que han sido señalados de presuntamente acosar a las alumnas a través de comentarios de burla o "fuera de lugar", así como miradas morbosas. La cita será el día miércoles 20 de septiembre en las instalaciones del plantel a las 12:20. Se ha pedido un código de vestimenta, principalmente ropa oscura, así como un pañuelo morado o rojo y la cara cubierta