Fiestas Patrias: todos los municipios que tendrán Ley Seca en el Edomex el 15 y 16 de septiembre

Este 15 de septiembre de 2023 será la última vez que el gobernador saliente del Estado de México (Edomex) Alfredo del Mazo Maza encabece la ceremonia del Grito de Independencia, y aunque no todos los habitantes acudirán a Toluca a verlo, otros irán a las plazas principales de sus municipios, algunos alcaldes decidieron decretar Ley Seca para asegurarse que el alcohol no sea el causante de alguna situación no grata.

De los 125 municipios que integran la entidad más poblada del país, sólo ocho decidieron prohibir la venta de alcohol para estas fiestas patrias, aplicando las restricciones el 15 y 16 de septiembre, pero el horario variará según la demarcación en la que se aplique, no es generalizada como pasa en otros estados, lo que en algunos casos dio tiempo a los habitantes de hacer sus compras con antelación. Estos son los municipios con restricciones y sus horarios.

Metepec: De las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 17:00 horas del 16.

De las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 17:00 horas del 16. Nezahualcóyotl: De las 11:00 horas del 15 de septiembre hasta las 11:00 horas del 16.

De las 11:00 horas del 15 de septiembre hasta las 11:00 horas del 16. San Mateo Atenco: De las 12:00 del 15 de septiembre hasta las 20:00 horas del 16.

De las 12:00 del 15 de septiembre hasta las 20:00 horas del 16. Tianguistenco: De las 19:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16.

De las 19:00 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16. Ocoyoacac: De las 12:00 horas del 15 de septiembre hasta las 24:00 horas del 16.

De las 12:00 horas del 15 de septiembre hasta las 24:00 horas del 16. Acambay: De las 14:00 horas del 15 de septiembre hasta las 14:00 horas del 16.

De las 14:00 horas del 15 de septiembre hasta las 14:00 horas del 16. Valle de Chalco: De 7:00 horas del 15 de septiembre a las 22:00 horas del 16 de septiembre

De 7:00 horas del 15 de septiembre a las 22:00 horas del 16 de septiembre Chalco: De 7:00 horas del 15 de septiembre a las 22:00 horas del 16 de septiembre

ocho municipios aplicarán Ley Seca. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuál es la multa por no cumplir la Ley Seca en el Edomex?

Un punto a aclarar es que en algunos municipios del Edomex se podrá vender alcohol en negocios de comida, siempre y cuando tengan la licencia correspondiente, en el resto de los comercios estará prohibido. Salvo en los ocho municipios antes mencionados, en el resto se venderá de manera normal, pese al cambio de gobierno, pues no se informó la suspensión por este hechos. Es importante recordar que a nivel nacional, está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, pues es una falta administrativa que conlleva una sanción.

Ahora bien, quien no respete la prohibición de venta de alcohol en los municipios señalados tendrá una multa la cual, según las leyes mexiquenses, varían entre las 5 y 50 Unidades de Medida de Actualización (UMA) vigentes, las cuales equivalen a entre 520 y 5200 pesos. También hay otras sanciones que ameritan hasta 24 horas de prisión, dependiendo de la falta cometida.

