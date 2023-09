Capturan a 3 de las 15 personas que golpearon a Bryan en Cancún, pasarían 30 años en prisión

Bryan Alberto y uno de sus amigos fueron atacados el pasado 9 de septiembre cuando llegaban a una fiesta en Cancún, Quintana Roo, donde recogerían a su novia. Las víctimas fueron golpeadas con palos y piedras a pesar de que ambos ya estaban en el suelo sin poder oponer resistencia, agresión que fue grabada y compartida en las redes sociales.

Bryan fue quien recibió la mayor parte de los golpes y se encuentra internado en el Hospital General 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la zona, su condición de salud es reportada como grave ya que los médicos identificaron que el joven de 20 años de edad padece de un traumatismo craneoencefálico.

Javier Alexis "N" es uno de los pirmeros detenidos. Foto: FGE

Bryan sigue grave e internado

Además, Bryan tiene una fractura tanto en la nariz así como en su tobillo derecho. Tras recibir la golpiza y ser llevado de emergencia al nosocomio del IMSS, el joven no recuerda nada de lo que sucedió, indicó su madre, Melisa, quien dijo que en el momento en que su hijo despertó espantado el dijo:

“¿Qué me pasó? No sé por qué me pasó esto… Hasta lo lloró”, indicó Melisa en entrevista con Milenio. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo comunicó que capturó a tres de los al menos 15 involucrados en golpear a Bryan y a su amigo:

“Elementos de la Fiscalía General del Estado lograron la captura de Javier Alexis ‘N’, Rolando Jesús ‘N’ y Ángel Gabriel ‘N’, identificados plenamente como los principales agresores de dos jóvenes el pasado 9 de septiembre en el municipio de Benito Juárez”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Ronaldo Jesús fue capturado en el municipio de Solidaridad. Foto: FGE

La FGE busca a los otros agresores de Bryan

Agregó que los involucrados en la golpiza fueron detenidos en el municipio de Solidaridad, donde se cambiaron de domicilio en distintas ocasiones, para permanecer prófugos de la justicia, detalló la Fiscalía, quien justificó la detención al describir:

“De acuerdo con el video difundido a través de las redes sociales, el día de los hechos un grupo de sujetos, entre quienes se encontraba Javier Alexis "N", Rolando Jesús "N" y Ángel Gabriel “N”, agredieron a dos jóvenes de manera alevosa utilizando objetos contundentes, hasta dejarlos inconscientes”, precisó la Fiscalía Estatal.

Ángel Gabriel fue captado con un bat con el que golpeó a los jóvenes. Foto: FGE

Las autoridades informaron que seguirán las pesquisas para encontrar y capturar a las demás personas implicadas, “quienes serán llevados ante los tribunales para recibir un castigo ejemplar”, señaló la FGE de Quintana Roo.

SIGUE LEYENDO:

Papá agrede a niña en centro comercial de Cancún, una mujer lo graba y le escupe: “vieja metiche”

VIDEO: brutal ataque de bullying entre alumnos del Cetis 69 termina con graves consecuencias