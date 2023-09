VIDEO: golpean brutalmente a futbolista en Texcoco por meter un gol, se encuentra en estado crítico

Un futbolista, de nacionalidad colombiana, fue brutalmente golpeado después de participar en un partido de fútbol en Texcoco, Estado de México. Los hechos quedaron documentados gracias a testigos que se percataron de la golpiza. De acuerdo con primeros reportes, el ataque ocurrió luego de que el deportista metió un gol al equipo rival. Familiares de la víctima detallan, en redes sociales, que su estado de salud es crítico, por lo que piden el apoyo de las autoridades para que el caso no quede impune y las personas que participaron en la agresión enfrenten a la justicia mexicana.

La víctima del salvaje ataque ha sido identificado como Ander Jafeth Salas, un joven de 22 años, originario de Maicao, Guajira, Colombia. Sus familiares aseguran que es una persona apasionada por el fútbol, motivo por el cual salió de su país; el futbolista intentó probar suerte en Venezuela, pero su carrera como deportista no despegó y decidió mudarse a México. En el país, es miembro de un equipo de tercera división y trabaja en un almacén de ropa, de acuerdo con la información ofrecida por sus familiares a medios de comunicación.

El joven fue atacado tras un partido de fútbol. Foto: captura de pantalla.

Atacan a golpes a jugador de fútbol colombiano

Fue el pasado jueves 7 de septiembre que Salas acudió a jugar un partido de fútbol en las canchas de La Conchita, en Texcoco, Estado de México. Sin embargo, luego de que el deportista anotó un gol, miembros del equipo contrario se lanzaron a los golpes. En videos, que circulan en redes sociales, se observa a un grupo, de al menos 10 hombres, golpeando y pateando al jugador de fútbol. Los agresores lucen un jersey color blanco, mientras que la víctima utiliza uno en color negro.

Pese a los intentos de sus compañeros por defenderlo, Salas fue brutalmente golpeado y tuvo que ser llevado, de emergencia, a un hospital local. Actualmente, el joven deportista permanece en el Centro Médico Quirúrgico "Santo Niño de Atocha", donde su estado de salud se reporta como grave. De forma preliminar, trascendió en redes sociales, que el deportista está en estado de coma, pero esta información no ha sido corroborada por los familiares de la víctima, quienes aún se encuentran en Colombia.

La agresión fue grabada por testigos. Foto: captura de pantalla.

Familiares no se han podido reunir con la víctima

La madre de Salas hizo un llamado a las autoridades de Colombia para que la ayuden a salir del país y pueda viajar a México, para estar con su hijo. “En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo lo que pido es un simple pasaporte. Ya conocen mi caso, que me entreguen este pasaporte”, comentó la madre del joven al diario El Pilón.

Ana Jackeline Salas, madre del jugador, también detalló que desea viajar a México para ver a su hijo y llevarlo de regreso a Colombia, donde espera que por un error en la documentación, el joven aparece registrado como su sobrino, por lo que las autoridades no han acelerado los trámites para que ella pueda viajar a Estado de México y se reencuentre con su hijo.

