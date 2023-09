Detienen en Chihuahua a "El Rayder", implicado en la masacre de la familia LeBarón

A más de 3 años de la masacre en contra de la familia LeBarón, fue detenido otro presunto implicado en el multihomicidio de tres mujeres y seis niños en el municipio de Bavispe, Sonora, ocurrido el 4 de noviembre de 2019. De acuerdo con el activista Adrián LeBarón, se trata de un hombre identificado como José Adrián Enríquez, conocido como "El Ryder", detenido el pasado miércoles 30 de agosto en el municipio de Nuevo Casas Grandes, ubicado al noreste de Chihuahua.

"Otro delincuente fuera de las calles", escribió en su cuenta de X, antes Twitter, y en su publicación añadió un mensaje en video, donde aprovechó para reconocer a las autoridades locales por su actuación y condenó "que haya gente tan mala caminando entre gente noble, trabajadora, que se gana bien la vida, como pasa en todo México".

Suspendieron audiencia de "La Parka" por caso LeBarón

Adrián LeBarón añadió que este viernes 1 de septiembre se llevará a cabo la audiencia inicial de "El Ryder"; en ese sentido, reveló que para hoy también se tenía programada la audiencia de Wilbert "M", alias “La Parka”, presunto sicario del Cártel Nuevo de Juárez que probablemente participó en el ataque, aunque finalmente fue suspendida.

"También les quiero comentar que hoy a las 10 iba a tener audiencia por 'La Parka', pero la suspendieron, así nos vamos a tardar mucho en juzgar a los delincuentes", condenó el activista, y añadió que "a pesar de ser un camino largo, no me rajo. Se lo debo a mi familia, a mi comunidad y nuestro país que me ha dado los abrazos mas sinceros. Dios los bendiga y seguiré informando".

La emboscada a la familia LeBarón, en noviembre de 2019, dejó 9 personas muertas. Foto: Especial

A casi 4 años del ataque a manos del crimen organizado han sido detenidas un total de 33 personas, según informó en mayo pasado el subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Luis Rodríguez Bucio. La última detención fue la de José Osvaldo Vázquez Borrego, alias "Coma Peter", quien habría participado en los hechos violentos.

Apenas en junio pasado otro de los nueve implicados, Fidencio Alejandro González Esparza, “El Janos”, fue condenado a 12 años de prisión: diez por el delito de delincuencia organizada y dos por portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Se trata del primer sentenciado en relación al crimen de las familias Langford, Miller y Johnson, conocido como el caso LeBarón.